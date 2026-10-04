Người học không cần làm và nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng học bổng

Ngày 4-10, Bộ GD-ĐT công bố Thông tư 80 về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (Thông tư 80) theo Nghị định 179. Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng, tổ chức xét và chi trả, quản lý dữ liệu và kinh phí để chính sách được triển khai thống nhất trên cả nước.

Sinh viên Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Việt Đức trong giờ thực hành

Hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất

Thông tư làm rõ cách xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc - một trong những căn cứ để xét hưởng học bổng theo Nghị định 179 2026/NĐ-CP ngày 20-5-2026 của Chính phủ về chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (Nghị định 179)

Dữ liệu xác định nhóm này gồm người học trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chung vào ngành thuộc diện áp dụng chính sách, không phân biệt phương thức xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các môn theo quy định.

Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo máy Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM học thực hành tại phòng thí nghiệm - Ảnh: THANH HÙNG

Điểm dùng để xác định nhóm 30% được tính từ môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số. Không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Với mỗi nhóm ngành, thí sinh được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp và lựa chọn trong giới hạn không vượt quá 30% số thí sinh có dữ liệu hợp lệ. Nếu tại vị trí cuối danh sách có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và việc đưa tất cả vào sẽ khiến số lượng vượt quá 30%, toàn bộ thí sinh ở mức điểm bằng nhau đó sẽ không được đưa vào nhóm; không sử dụng thêm tiêu chí phụ để chọn một số người trong nhóm cùng điểm.

Mức điểm để xét hưởng học bổng của từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ GD-ĐT xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm không vượt quá 30% được xác định trên cơ sở dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm tuyển sinh và không xác định lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Không phải làm hồ sơ xin học bổng

Thông tin phục vụ xét học bổng được khai thác từ dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và các hệ thống thông tin đã có, đồng thời được cập nhật, xác nhận trên Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia. Người học cũng không phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo có thể khai thác theo quy định.

Nếu dữ liệu còn thiếu, chưa chính xác hoặc chưa thống nhất, cơ sở đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và cập nhật; người học chỉ phối hợp, xác minh thông tin khi cần thiết.

Hình - Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công thương TPHCM - ẢNH: THANH HÙNG

Đối với sinh viên đại học thuộc diện xét học bổng lần đầu, việc xét hưởng được hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi cơ sở đào tạo xác nhận người học nhập học. Với người học sau đại học, việc xét duyệt được hoàn thành trước ngày 30-10 của năm tuyển sinh. Kết quả xét học bổng được công khai, nhưng các thông tin cá nhân như mã định danh, số tài khoản và thông tin thuộc đời sống riêng tư của người học phải được bảo vệ theo quy định.

Chuyển trường - chuyển ngành không phải làm thêm thủ tục về học bổng

Học bổng được chi trả định kỳ theo tháng, theo mức và thời gian quy định tại Nghị định 179 và trong phạm vi kinh phí ngân sách nhà nước được giao.

Trước khi chi trả, cơ quan, đơn vị thực hiện phải đối chiếu để bảo đảm đúng người, đúng mức hưởng; không chi trùng thời gian hoặc trùng nguồn kinh phí. Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt hoặc phương thức hợp pháp khác.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) trao học bổng Tinh hoa khoa học cho các tân sinh viên trúng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh: THANH HÙNG

Thông tư cũng làm rõ trường hợp người học chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác. Thay vì người học phải làm thêm một bộ thủ tục riêng cho học bổng, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật và đối soát dữ liệu để xác định việc tiếp tục hưởng chính sách. Người học không phải làm thủ tục đề nghị chuyển hoặc tiếp tục hưởng học bổng riêng ngoài thủ tục chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển cơ sở đào tạo theo quy định.

Đồng thời, cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị không đặt thêm điều kiện hưởng học bổng ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định 179.

Thông tư 80 cũng hướng dẫn việc người học trúng tuyển từ năm 2025 được áp dụng chính sách học bổng kể từ ngày 1-9 nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thời gian được hưởng được tính trong phần thời gian còn lại của thời gian đào tạo chuẩn của chương trình. Đối với người học tuyển sinh năm 2025 và năm 2026, việc xét hưởng lần đầu được thực hiện theo Nghị định 179 và các hướng dẫn tại Thông tư 80. Kinh phí thực hiện trong năm 2026 được tính từ ngày 1-9.

THANH HÙNG