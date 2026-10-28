Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khai trừ ra khỏi Đảng 1 đảng viên vi phạm

Ngày 28-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM cho biết, tại kỳ họp lần thứ 17 đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại Chi bộ Khu phố 13, thuộc Đảng bộ phường Tam Thắng (TPHCM).

Qua xem xét, UBKT Thành ủy TPHCM nhận thấy, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, đảng viên Chi bộ Khu phố 13 (Đảng bộ phường Tam Thắng), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam), có vi phạm rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy TPHCM đã kết luận một số nội dung quan trọng khác, đồng thời biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

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LÊ MINH