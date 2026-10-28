Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 28-10, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi làm việc tập trung các nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2 con số. Cùng với đó là tình hình giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của thành phố trong nhiều năm qua như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Việc xây dựng TPHCM văn minh, không có ma túy, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và người dân để giải quyết căn cơ tệ nạn ma túy, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Lãnh đạo TPHCM dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, Thành ủy đã ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ theo KPI.

Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Thành phố tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và xử lý những nội dung chậm tiến độ, tồn đọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, TPHCM tập trung ba đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đến nay, HĐND TPHCM đã ban hành 25/125 nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Thành phố triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm khai thông thể chế”, kiểm soát tiến độ nhằm sớm đưa các cơ chế mới vào thực tiễn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng. Thành phố từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở các cấp; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm nêu gương và thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu…

Về phát triển kinh tế, TPHCM kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Theo kịch bản điều hành, thành phố phấn đấu GRDP quý 4 tăng 12,3%, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt 10,2%.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn đô thị

Đối với vấn đề ùn tắc giao thông, thành phố tập trung phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối liên vùng và điều chỉnh tổ chức giao thông.

Tuyến metro số 2 đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài đã khởi công tuyến chính; tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt hơn 95% tại TPHCM và 98% tại tỉnh Tây Ninh.

Thành phố cũng đã đưa vào sử dụng dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; thông xe hầm chui, cầu vượt tại nút giao An Phú.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố duy trì 180 tuyến xe buýt, hỗ trợ 100% giá vé đối với 134 tuyến nội thành và tối ưu hóa tín hiệu tại 216 nút giao trọng điểm.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được giải quyết căn cơ. TPHCM tiếp tục xử lý theo từng điểm, tuyến, khu vực; đẩy nhanh các công trình cửa ngõ, kết nối cảng biển, sân bay và phát triển vận tải công cộng. Hiệu quả phải được đánh giá bằng thời gian đi lại, mức giảm ùn tắc và năng lực lưu thông thực tế.

Về chống ngập, dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đạt khoảng 80% khối lượng, hoàn thành khoảng 62km kè. Thành phố phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục được phê duyệt vào cuối năm 2026.

Các dự án bờ Bắc kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm đang được triển khai đồng loạt; riêng rạch Xuyên Tâm phấn đấu hoàn thành cuối năm 2027.

Trong lĩnh vực môi trường, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; tỷ lệ tái chế, xử lý bằng công nghệ mới đạt khoảng 38%, còn thấp so với chỉ tiêu trên 45%. Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2 đạt khoảng 86% tiến độ chung. Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè đang lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 và vận hành trong năm 2027.

Đối với mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 14-10-2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng; khởi tố 4.527 vụ với 14.699 bị can. Thành phố gắn nhiệm vụ kiểm soát, chuyển hóa địa bàn với nhiệm vụ chính trị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, đặc khu.

Thu ngân sách nhà nước của TPHCM đạt 676.937 tỷ đồng - GRDP quý 3 tăng 9,86%; tính chung 9 tháng tăng 9,06%. Thu ngân sách nhà nước đạt 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán Trung ương giao. Giải ngân đầu tư công đạt 77,5% kế hoạch Trung ương giao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%; xuất khẩu đạt khoảng 76 tỷ USD, tăng 10,6%. - Doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%; khách quốc tế đạt 8,51 triệu lượt. Có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới. Thu hút FDI khoảng 17,8 tỷ USD, vượt 62,4% kế hoạch năm. - Huy động nguồn lực triển khai 18 dự án chiến lược, trọng điểm, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ USD. Hoàn tất phương án sắp xếp, xử lý 10.257 cơ sở nhà, đất. - Về nhà ở, đã phát triển khoảng 17,72 triệu m² sàn; diện tích bình quân đạt 27,34 m²/người. Nguồn cung nhà ở xã hội đạt khoảng 22.900 căn; phát triển khoảng 15.000 căn nhà ở cho thuê. - Đã khám sức khỏe cho hơn 5,6 triệu người; 163/163 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Đưa vào sử dụng 1.027 phòng học, thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa phổ thông.

THU HƯỜNG - VĂN MINH