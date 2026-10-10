Vinh danh doanh nhân tiêu biểu TPHCM

Chào mừng 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Hội Doanh nhân Sài Gòn TPHCM long trọng vinh danh 133 Doanh nhân tiêu biểu của Hội Doanh nhân Sài Gòn TPHCM có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng TPHCM hiện đại, văn minh, nghĩa tình.