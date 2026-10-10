Vinh danh doanh nhân tiêu biểu TPHCM

DOANH NHÂN - NGƯỜI TRUYỀN LỬA
1. Ông Hà Văn An – Chủ tịch A&B Group
2. Bà Nguyễn Thụy Giang Châu – Nguyên Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Sài Gòn
3. Ông Hàng Vay Chi – Chủ tịch HĐQT Viet Huong Group
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP HCM, Tổng Giám đốc SAVISTA Holdings
5. Ông Phan Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Fiore Group
6. Ông Nguyễn Thanh Đảo – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM, TGĐ Công ty CP Quảng cáo XTTM Đông Nam
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch Hội DNSG TPHCM
8. Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings
9. Ông Kiều Xuân Hùng – Chủ tịch Hệ thống Giáo dục HUTECH
10. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Đối ngoại Công ty CP Kềm Nghĩa
11. Bà Trần Thị Ya Li – Uỷ viên BCH, Trưởng ban Văn hoá - Nghệ thuật Hội Doanh nhân Sài Gòn TPHCM
12. Ông Trần Văn Liêng – Chủ tịch Hội Chất lượng TPHCM
13. Ông Tôn Thạnh Nghĩa – Ủy viên BCH Hội Doanh nhân Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nút áo Tôn Văn
14. Bà Phạm Thị Kim Nhung – Phó Chủ tịch Hội DNSG TPHCM, TGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Star International (Startravel)
15. Ông Hồ Cơ Phát – Ủy viên Ban Thường vụ Hội DNSG TP.HCM, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Hòa Phát
16. Ông Nguyễn Ngọc Tấn – Ủy viên BCH Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, TGĐ Công ty TNHH Du lịch Saco (Saco Travel)
17. Ông Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch Công ty CP Đông Tây Barbershop Việt Nam
18. Ông Trần Minh Thanh – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Nhất
19. Ông Nguyễn Bá Thành – TGĐ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sacombank
20. Bà Lê Thị Thu – Chủ tịch Chi hội 11 – Hội DNSG TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Ánh Dương
21. Ông Hoàng Quốc Việt – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nguyễn Hoàng
22. Bà Ngọc Thị Yến – Chủ tịch CLB Hội viên Vàng Hội DNSG TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ý Ngọc
DOANH NHÂN - NÉT ĐẸP TỪ TÂM 2026
23. Ông Lê Hữu Anh - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Nướng Yaki
24. Bà Thiều Thị Anh - Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Thọ An
25. Bà Nguyễn Diệp Anh - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tân Ngọc Bích
26. Bà Trần Thị Bình - Giám đốc Công ty TNHH TM DV XNK Hoàng Gia May Mắn
27. Ông Trần Văn Bỉnh - Giám đốc Công ty TNHH Hasun
28. Bà Nguyễn Thụy Giang Châu - Nguyên Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Sài Gòn.
29. Ông Ngô Thừa Danh - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Happy Tour
30. Bà Phan Đặng Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH MTV SX TM và DV Nguyệt Dung
31. Ông Trần Quang Đại - TGĐ Công ty TNHH Medicity
32. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - TGĐ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu Hello Việt Nam
33. Ông Đặng Trường Giang - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn GMS Consulting
34. Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Công ty TNHH San Hà
35. Bà Lý Thanh Hằng - PGĐ Công ty TNHH Thiên Thanh Bình Tây
36. Bà Diệp Thị Thanh Hằng - TGĐ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cecasus
37. Bà Phạm Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH H&M Packaging Việt Nam
38. Bà Đinh Thị Minh Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoa Thép
39. Bà Võ Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Hồng Group
40. Ông Nguyễn Viết Hồng - TGĐ Công ty CP Phát triển Khoa học Công nghệ Vina
41. Bà Đặng Thị Ngọc Huệ - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hoàng Minh HVC
42. Ông Đặng Quốc Hùng – TGĐ Công ty CP Triển lãm VIFA Liên Minh
43. Ông Phan Duy Hùng – GĐĐH Hệ thống Mắt kính Sài Gòn Salenoptic
44. Ông Nguyễn Phi Hùng - PGĐ Công ty TNHH Giải trí TMDV Tài Năng Mới Việt
45. Ông Nguyễn Duy Hưng - TGĐ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thịnh Hưng
46. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nguyên Thanh Hương
47. Ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH 6K International
48. Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Công ty TNHH Dù Hồng Đức
49. Ông Võ Đăng Linh - Giám đốc Công ty CP Nước Hoàng Minh
50. Ông Hà Văn Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Áo dài Ngũ Thân Cửu Đỉnh
51. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn GMS (GMS Consulting)
52. Bà Nguyễn Thị Trà Mi - TGĐ Công ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ
53. Ông Nguyễn Tu Mi - TGĐ Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng
54. Bà Phùng Thị Thu Nga - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Trung Nga
55. Bà Lương Bích Ngọc - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM–SX–DV Viễn Thái
56. Bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Hồng Loan
57. Bà Đoàn Thị Ánh Nguyệt - Giám đốc Công ty TNHH SaigonIcom
58. Bà Đỗ Thị Kiên Nhẫn - Giám đốc Công ty Tân Thái Dương
59. Bà Phạm Thị Yến Nhi - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Mầm Trúc
60. Bà Phạm Thị Kim Nhung - Giám đốc Công ty Star International
61. Ông Ngô Quang Phục - TGĐ Công ty TNHH Thiết bị Y tế – Nha khoa Việt Mỹ
62. Bà Nguyễn Thị Nam Phương - TGĐ Công ty Bernard Healthcare
63. Bà Trần Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vương Quốc Hoa
64. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Giám đốc Công ty TNHH Luật Kim Phượng
65. Ông Phan Văn Quân - TGĐ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
66. Ông Nguyễn Thượng Quân - TGĐ Công ty CP Công nghệ Tích hợp Sao Nam
67. Bà Trần Vĩnh Thuỵ Diễm Quỳnh - Chủ tịch Công ty TNHH Thời trang D&Q
68. Ông Đặng Phi Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực Sơn Phát
69. Ông Trần Quang Kim Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Xe điện Tran E-Car
70. Bà Phạm Thị Sơn - Giám đốc Công ty Hồng Ngọc Hà
71. Bà Lê Thị Thu Thanh - Giám đốc Công ty TNHH TM SX An Vạn Thành
72. Ông Nguyễn Bá Thành - TGĐ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sacombank
73. Bà Lê Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Ánh Dương
74. Bà Đỗ Ngọc Thùy - Giám đốc Công ty TNHH May túi xách Vy Ta
75. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Giải trí Tài Năng Mới Việt
76. Bà Phạm Thị Thu Thủy - TGĐ Công ty TNHH MTV Teresa
77. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị điện Vina
78. Ông Nguyễn Quang Tiến - Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Sài Gòn
79. Bà Vũ Thị Hoài Trang - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Citi Group
80. Bà Trần Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH Đại lý Thuế Hợp Luật
81. Bà Trần Thị Ya Li - Uỷ viên BCH, Trưởng ban Văn hoá - Nghệ thuật Hội DNSG TPHCM
DOANH NHÂN - KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU 2026
82. Ông Trần Văn Bỉnh - Công ty TNHH Hasun
83. Bà Phan Đặng Thị Dung - Công ty TNHH SX TM và DV Nguyệt Dung
84. Ông Huỳnh Danh Dự - Công ty CP DTP
85. Ông Nguyễn Viết Hồng - Công ty CP Phát triển Khoa học Công nghệ Vina
86. Ông Thiều Quốc Huy - Công ty CP Đầu tư Đại Toàn Phát
87. Ông Trương Ngọc Huy - Công ty TNHH Dr. Huy Clinic
88. Ông Nguyễn Khoa Luận - Công ty TNHH DVTM Đầu tư LQ
89. Ông Nguyễn Địch Lục - Công ty TNHH TMDV Điện An Nguyễn
90. Ông Nguyễn Văn Minh - Công ty TNHH BĐS Thiết kế Xây dựng Minh Châu
91. Ông Nguyễn Ngọc Nhơn - Thẩm mỹ viện Sài Gòn Seoul
92. Ông Chiếng Lý Phát - Công ty TNHH TM Lợi Tường
93. Ông Hồ Cơ Phát - Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Hòa Phát
94. Ông Lưu Thanh Phúc - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Lưu Phúc
95. Ông Võ Quang Phúc - Công ty CP Phát triển Thương mại Mekong Việt Nam
96. Ông Ngô Quang Phục - Công ty TNHH Thiết bị Y tế – Nha khoa Việt Mỹ
97. Ông Phan Anh Quang - Công ty CP Dịch vụ Rang sấy Chuyên nghiệp Sài Gòn
98. Ông Nguyễn Thượng Quân - Công ty CP Công nghệ tích hợp Sao Nam
99. Ông Nguyễn Anh Quốc - Công ty CP Đầu tư SJK
100. Bà Tôn Nữ Xuân Quyên - Công ty CP Blusaigon
101. Bà Trần Vĩnh Thụy Diễm Quỳnh - Công ty TNHH May H&K Việt Nam
102. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Công ty TNHH DV Thuế và Kế toán Việt Tín
103. Ông Đoàn Minh Tài - Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Salata
104. Ông Nguyễn Khoa Tâm - Công ty TNHH Khăn giấy Nano
105. Ông Trần Quốc Tuấn - Công ty TNHH MTV Nhựa đường M.T.T
106. Bà Phương Thị Tuyết - Công ty May Quang Phát
107. Ông Nguyễn Ngọc Tý - Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn
108. Bà Lê Thị Thu Thanh - Công ty TNHH TM SX An Vạn Thành
109. Ông Phan Thanh Thảo - Công ty CP Npoil (Npoil Corp)
110. Ông Lê Đình Thắng - Công ty CP Dicera Holdings
111. Ông Phan Văn Thọ - Công ty TNHH Viện tóc David Thọ
112. Ông Mai Văn Thuận - Công ty TNHH Á Châu Group
113. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Công ty TNHH TM DV Sunshine Fashion
114. Bà Trần Thị Bích Thủy - Công ty TNHH T&T Ngọc Trai
115. Bà Trần Thị Thu Thủy - Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ TNL
116. Bà Trần Thị Thu Trang - Công ty TNHH Đại lý Thuế Hợp Luật
117. Bà Trần Thị Tú Trâm - Công ty TNHH DGS Logistics
118. Bà Lê Mộng Kim Trinh - Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Trí Thành
119. Bà Đào Ngọc Thanh Uyên - Công ty TNHH TM Giải pháp Ưu Việt
120. Ông Trương Khánh Vân - Công ty TNHH Nệm Vạn Thành
121. Bà Trần Lê Nguyên Phương - Công ty TNHH Kingfisher Logistics Toàn Cầu
122. Bà Nguyễn Thị Nga - Công ty CP Công nghệ Kính Sado
DOANH NHÂN – 20,30 NĂM
123. Bà Lưu Thúy Châu – Giám đốc Công ty TNHH Nệm Ưu Việt
124. Ông Đào Xuân Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Đức Ân
125. Ông Trần Hoài Hữu – Giám đốc Công ty TNHH Gia Nhiên
126. Ông Mai Đình Kiêm – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thảm Len Sài Gòn
127. Bà Lương Bích Ngọc – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH TM – SX – DV Viễn Thái
128. Ông Tôn Thạnh Nghĩa – Giám đốc Công ty TNHH Nút áo Tôn Văn
129. Ông Huỳnh Văn Sang – TGĐ Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
130. Ông Nguyễn Khoa Tâm – GĐĐH Công ty TNHH Khăn giấy Nano
131. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí SX TM DV Khải Đức Thành
132. Bà Lê Mộng Kim Trinh – Giám đốc Công ty TNHH XD – TM Trí Thành
133. Ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường M.T.T
Kính chúc Quý Doanh nhân luôn thành công, phát triển bền vững, tiếp tục góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM và cả nước.