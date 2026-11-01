Kinh tế

Vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 3.000 DWT

SGGPO

Ngày 1-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Tập đoàn Sun Group phối hợp với các cơ quan quản lý hàng hải, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương vận hành Cảng An Thới, tên thương mại là Cảng Mặt Trời Phú Quốc.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc

Cảng Mặt Trời Phú Quốc có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, có hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ. Tập đoàn Sun Group đang từng bước hoàn thiện quy trình vận hành, chú trọng an toàn hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời phát triển các gian hàng thương mại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

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Khu vực Cảng Mặt Trời Phú Quốc

Cảng Mặt Trời Phú Quốc nằm phía Nam đảo Phú Quốc, là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, phục vụ hoạt động vận tải và các hành trình khám phá quần đảo An Thới, với những điểm đến nổi tiếng như Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay. Việc khai trương vận hành cảng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí, tăng cường kết nối các điểm đến, mở rộng hành trình trải nghiệm cho du khách.

Theo Tập đoàn Sun Group, Cảng Mặt Trời Phú Quốc nằm trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn tại đặc khu Phú Quốc. Cùng với dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị LRT và tuyến đường ĐT.975, cảng sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối các khu vực trọng điểm của đảo Phú Quốc, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

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