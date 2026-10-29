Phát triển thị trường vốn, hướng tới tầm nhìn Việt Nam 2045

Nâng hạng lên thị trường mới nổi là cột mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực cải cách của Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi vẫn là nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút dòng vốn dài hạn cho tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 29-10, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Anh - Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao”.

Ông Denzel Eades, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam phát biểu

Ảnh: HÙNG TRIỀU

Đây là sự kiện đối thoại kinh tế thường niên lớn nhất của BritCham, quy tụ đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và chuyên gia 2 nước. Diễn đàn diễn ra nhân dịp 2 quốc gia đánh dấu một năm nâng cấp Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với kim ngạch thương mại song phương vượt mốc 10,5 tỷ GBP (bảng Anh), tập trung thảo luận các nội dung hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Mở đầu sự kiện, các bên đã nhấn mạnh những trụ cột hợp tác chiến lược giữa 2 quốc gia. Chủ tịch BritCham Denzel Eades khẳng định cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Anh thông qua việc phát huy các thế mạnh về tài chính, giáo dục, y tế, dược phẩm, quản lý chuỗi cung ứng. Đặc biệt là việc đồng hành để phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính quốc tế, phát triển hạ tầng và đào tạo kỹ năng.

Tiếp đó, Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew nêu rõ 3 lĩnh vực ưu tiên từ phía Chính phủ Anh, gồm: hỗ trợ xây dựng khung pháp lý và tài chính xanh cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng, kết nối các doanh nghiệp công nghệ trong các ngành AI, fintech, công nghệ sạch và thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn liền với chuyển dịch năng lượng công bằng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đề xuất 4 định hướng trọng tâm gồm: thu hút đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt, hợp tác phát triển thị trường vốn và nâng hạng chứng khoán, xây dựng chuỗi cung ứng xanh và năng lượng tái tạo cùng với hợp tác đào tạo nhân tài và quy hoạch đô thị bền vững.

Trọng tâm thảo luận tại diễn đàn tập trung vào vấn đề phát triển thị trường vốn cho Việt Nam. Đánh giá về góc độ này, bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách chỉ số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại FTSE Russell, nhận định, việc nâng hạng lên thị trường mới nổi là cột mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực cải cách của Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi vẫn là nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút dòng vốn dài hạn cho tầm nhìn 2045.

Các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bà đề xuất 3 ưu tiên trọng tâm gồm: gia tăng độ sâu và tính năng động của thị trường thông qua mở rộng đầu tư vào công nghệ, y tế, năng lượng bền vững; thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư định chế trong nước như quỹ hưu trí, bảo hiểm nhằm tăng sức chống chịu; củng cố niềm tin, tính minh bạch nhờ quản trị tốt và quy định hiệu quả.

Ông Nguyễn Đỗ Hòa, Giám đốc quốc gia, Cơ quan Tài trợ xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF), nhận định, các đại dự án hạ tầng và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ cùng kỳ hạn rất dài mà hệ thống ngân hàng thương mại nội địa khó gánh vác hết. UKEF sẵn sàng cung cấp các gói tín dụng và bảo lãnh quy mô lớn, kỳ hạn dài với chi phí hợp lý, giúp kết nối nguồn vốn quốc tế vào các dự án chiến lược của Việt Nam.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

﻿tham gia thảo luận. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), VIFC-HCMC đã hoàn tất đăng ký cho 10 doanh nghiệp đầu tiên, với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,6 triệu USD, cùng kế hoạch huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Theo ông, các đại dự án hạ tầng không thể tiếp tục phụ thuộc vào nguồn vốn thương mại ngắn hạn với lãi suất cao trong nước. VIFC đóng vai trò tạo nền tảng thu hút các nguồn vốn dài hạn từ quốc tế với chi phí hợp lý để tài trợ cho hạ tầng, giải quyết bài toán độ sâu còn hạn chế của thị trường vốn nội địa.

Trước Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Cố vấn doanh nghiệp Anh Quốc. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cũng đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Cố vấn Doanh nghiệp Anh Quốc (BCAC) cùng Tổng Lãnh sự Anh Alexandra Smith để thảo luận về định hướng phát triển của thành phố, kế hoạch của các doanh nghiệp Anh cũng như khả năng hỗ trợ TPHCM phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

MAI HOA