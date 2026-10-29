Đề xuất miễn thuế 3 năm từ khi doanh nghiệp có lợi nhuận

Chiều 29-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phiên họp Quốc hội chiều 29-10. Ảnh QUANG PHÚC

Gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thảo luận về dự thảo đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) đề nghị: thời hạn 3 năm này nên được tính kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận chịu thuế.

Đại biểu Trịnh Tú Anh (Lâm Đồng) cũng kiến nghị thời hạn miễn thuế 3 năm tính từ khi phát sinh lợi nhuận. Đại biểu chia sẻ với giải trình của Bộ Tài chính, rằng nếu chuyển thời điểm miễn thuế sang lúc doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế, ngân sách dự kiến giảm thu thêm khoảng 60.000-70.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030.

Đại biểu Trịnh Tú Anh (Lâm Đồng). Ảnh: QUANG PHÚC



Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, kiến nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi có lợi nhuận, nhưng không quá 5 năm tính từ lúc được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đại biểu, quy định như vậy vừa tạo động lực, vừa tạo áp lực cho doanh nghiệp phấn đấu.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Nêu thực trạng cả nước hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng, nếu không quy định chi tiết về cơ chế triển khai, trách nhiệm của tổ chức tín dụng, tiêu chí đánh giá và phương thức tiếp cận, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận chính sách cấp tín dụng.

Đại biểu đề nghị giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết; trong đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực tín dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QUANG PHÚC



Đề xuất xóa tiền thuế môn bài cho doanh nghiệp ngừng hoạt động

Làm rõ về chính sách hỗ trợ thuế 3 năm tính từ khi doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, là bước đệm cần thiết giúp doanh nghiệp thích ứng, vượt qua giai đoạn khởi đầu và khuyến khích doanh nghiệp phát triển.

Nhấn mạnh vai trò của quy mô doanh nghiệp đối với chất lượng tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng cho biết, việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ tạo động lực hướng tới mục tiêu cả nước có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và 3 triệu doanh nghiệp vào năm 2045, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo Bộ trưởng, dự thảo có nhiều chính sách hỗ trợ trọng tâm nhằm tạo điều kiện phát triển thực chất cho doanh nghiệp. Trong đó, cho phép chính quyền địa phương sử dụng ngân sách đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp để bố trí mặt bằng phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay vì chỉ dừng ở mức hỗ trợ thuê lại đất.

Dự thảo cũng quy định dành tối thiểu 20% kinh phí mua sắm công cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên các gói thầu mua sắm có giá trị từ 20 tỷ đồng trở xuống. Theo Bộ trưởng, trong gần 1 năm triển khai, chính sách này đã giải ngân khoảng 126.000 tỷ đồng thông qua gần 226.000 gói thầu, hỗ trợ trực tiếp hơn 12.000 doanh nghiệp tham gia.

Về một trong những vấn đề “nóng” được các đại biểu chỉ ra là thực trạng doanh nghiệp thành lập khó nhưng rút lui khỏi thị trường còn khó hơn, Bộ trưởng cho biết, hiện cả nước có khoảng 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng, ở trạng thái dừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trong 8 tháng đầu năm, ngành thuế đóng được gần 600.000 mã số thuế).

Theo Bộ trưởng, để làm sạch 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng này, phải có chính sách đặc thù. Đơn cử, 1 doanh nghiệp dừng hoạt động cách đây 10 năm, không có hoạt động phát sinh, muốn đóng ít nhất phải nộp tiền thuế và tiền phạt khoảng 62 triệu đồng, chủ yếu phát sinh do thuế môn bài.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền và Quốc hội các cơ chế đặc thù, bao gồm nghiên cứu miễn, xóa tiền thuế môn bài và tiền phạt chậm nộp phát sinh qua nhiều năm cho các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế.

Tin liên quan Miễn thuế phải đúng đối tượng, rõ tiêu chí, ngăn trốn thuế

PHAN THẢO