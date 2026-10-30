Tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn 38,5 triệu tỷ đồng

Thị trường chứng khoán cần phát huy vai trò huy động vốn trung và dài hạn, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng trước nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế.

Đây là nội dung được các cơ quan quản lý, chuyên gia đề cập tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, chủ đề “Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam”, do Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại TPHCM, chiều 30-10.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại TPHCM chiều 30-10. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam dự kiến khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, cao hơn gấp đôi giai đoạn 2021-2025.

Ông Đinh Đức Minh, Giám đốc đầu tư cấp cao Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital nhận định, Việt Nam có cơ hội tăng trưởng mạnh trong 5-10 năm tới, nhưng hệ thống ngân hàng khó gánh phần lớn nhu cầu vốn khi tỷ lệ tín dụng/GDP đã cao so với các nước ASEAN. Việc phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các định chế đầu tư dài hạn là cần thiết để giảm phụ thuộc vào ngân hàng.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sau 3 thập niên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước tiến lớn. Tính đến ngày 21-10, quy mô thị trường cổ phiếu đạt 10,16 triệu tỷ đồng (tương đương trên 79% GDP ước tính năm 2025); quy mô trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,94 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 23% GDP); số tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 14 triệu. Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp giúp nâng cao hiệu quả huy động vốn và mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Về thu hút vốn ngoại, ông Đinh Đức Minh cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện điều kiện để hướng tới mục tiêu được MSCI nâng hạng. Thực tế, dù số lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia thị trường tăng lên, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lại có xu hướng giảm. Tình trạng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài những năm gần đây cũng cho thấy việc thu hút và duy trì dòng vốn ngoại còn nhiều thách thức.

Đánh giá quá trình chuyển đổi sau hơn một tháng triển khai đợt nâng hạng đầu tiên của FTSE Russell, bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell khuyến nghị, Việt Nam nới tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng số doanh nghiệp vào bộ chỉ số, nâng cao chiều sâu thị trường, phát triển quỹ hưu trí và bảo đảm tính minh bạch chính sách để duy trì dòng vốn lâu dài.

NHUNG NGUYỄN