An Giang thông qua Đề án đề nghị công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

Ngày 30-10, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa XI, các đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

HĐND tỉnh An Giang khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 7

Phạm vi công nhận gồm toàn bộ địa giới đặc khu Phú Quốc, diện tích tự nhiên 575,29km2 (không bao gồm Đặc khu Thổ Châu), gắn với vùng biển xung quanh đảo chính và các đảo thuộc Phú Quốc theo quy hoạch, hồ sơ ranh giới và thẩm quyền được xác định.

Sau khi thông qua nghị quyết, HĐND tỉnh An Giang giao UBND tỉnh An Giang hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tài chính thẩm định trong thời hạn theo quy định và thực hiện các bước tiếp theo để Chính phủ xem xét, quyết định công nhận.

Các công trình phục vụ APEC 2027 đang được triển khai trên địa bàn đặc khu Phú Quốc

Theo UBND tỉnh An Giang, việc xây dựng Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế biển, du lịch và đổi mới mô hình quản trị địa phương; định hướng phát triển Phú Quốc từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, có sức cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn.

Hiện Phú Quốc đã hình thành hệ thống du lịch, dịch vụ, hạ tầng hàng không quốc tế và kết nối đường biển, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 114.828 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 198.512 tỷ đồng.

Cuối năm 2025, quy mô dân số đặc khu Phú Quốc hơn 179.000 người, thu ngân sách trên 9.200 tỷ đồng. Năm 2025, Phú Quốc đón hơn 8,2 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Hiện các công trình phục vụ APEC 2027 đang được triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo thêm động lực để Phú Quốc phát triển trong thời gian tới.

TẤN THÁI