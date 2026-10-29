Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh và Phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Quảng Ngãi

Tối 29-10, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh và Phiên chợ hàng Việt về xã Măng Ri năm 2026.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tham dự Lễ hội sâm Ngọc Linh và phiên chợ hàng Việt về xã Măng Ri năm 2026.

Tham dự có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Lễ hội diễn ra từ ngày 29 đến 31-10 tại Khu văn hóa, thể thao thôn Đăk Kinh, xã Măng Ri. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng được tổ chức như thi ẩm thực truyền thống; thi đan lát, đóng khố, biểu diễn cồng chiêng và múa xoang. Lễ hội còn có các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, nổi bật là giải bóng đá mini K5 và giải pickleball Sâm Ngọc Linh.

Bên cạnh đó, lễ hội còn kết nối việc làm cho đồng bào Xơ Đăng; ra mắt sản phẩm cà phê Arabica Măng Ri; đấu giá sâm Ngọc Linh phục vụ công tác an sinh xã hội, kết nối cung cầu, quảng bá và bán hàng bằng hình thức livestream.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội

Theo ban tổ chức, có 19 thôn đăng ký trưng bày sâm; 30 hộ dân cùng 5 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký giới thiệu sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp cũng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào vùng sâm.

Tại phiên chợ, địa phương bố trí gian hàng đối chứng để người tiêu dùng và du khách phân biệt, nhận dạng sâm Ngọc Linh với các loại sâm cùng dòng như tam thất, sâm Lai châu.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri phát biểu

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Măng Ri xác định phát triển vùng sâm Ngọc Linh, dược liệu gắn với bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng là hướng đi then chốt để nâng cao đời sống nhân dân.

Lễ hội năm nay là lần đầu tiên xã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đưa Phiên chợ hàng Việt về với bà con, đồng thời tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu của địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn giới thiệu hình ảnh Măng Ri bình yên, mến khách, giàu bản sắc; đồng thời tạo cơ hội kết nối thị trường cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sâm Ngọc Linh và tăng thu nhập cho đồng bào Xơ Đăng.

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HỮU PHÚC