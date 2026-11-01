Giá gas tăng 10.000 đồng/bình 12kg từ ngày 1-11

Từ ngày 1-11, một số thương hiệu gas trong nước điều chỉnh tăng giá bán lẻ, ở mức 833 đồng/kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, bình gas 12kg tăng 10.000 đồng, bình 50kg tăng gần 42.000 đồng.

Thông báo của Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy), giá gas các nhãn hàng Gas City Petro và Vina Pacific Petro được điều chỉnh tăng 833 đồng/kg, áp dụng từ ngày 1-11 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, bình gas 6 kg tăng 5.000 đồng, loại 12kg tăng 10.000 đồng, bình 45kg tăng 37.500 đồng và bình 50kg tăng gần 42.000 đồng. Sau điều chỉnh, giá bán đến người tiêu dùng tối đa lần lượt là 304.500 đồng/bình 6 kg; 609.000 đồng/bình 12kg; 2,283 triệu đồng/bình 45kg và 2,537 triệu đồng/bình 50kg.

Một số thương hiệu gas điều chỉnh giá bán. Ảnh: HÂN GIA

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 1-10, PV GAS LPG miền Nam tăng 20.000 đồng/bình 12kg và 75.000 đồng/bình 45kg. Gas South cũng tăng 55.000 đồng/bình 12kg và 206.250 đồng/bình 45kg tại khu vực miền Đông và Tây Nam bộ.

Diễn biến này cho thấy chi phí nhiên liệu tiếp tục chịu sức ép từ thị trường năng lượng quốc tế, tác động trực tiếp đến chi tiêu sinh hoạt của hộ gia đình và chi phí đầu vào của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế. Giá hợp đồng LPG thế giới (CP) tháng 11-2026 được chốt ở mức 750 USD/tấn, tăng 45 USD/tấn so với tháng trước, tương đương khoảng 6,4%. Trong đó, giá propane tăng 40 USD/tấn, lên 720 USD/tấn; butane tăng 50 USD/tấn, đạt 780 USD/tấn. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá cũng làm gia tăng chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp. Đáng chú ý, giá gas trong nước đã trải qua hai đợt điều chỉnh tăng liên tiếp.

THI HỒNG