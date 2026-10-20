Vedan cùng Hiệp hội thương mại Đài Loan (Trung Quốc) chung tay làm sạch bãi biển Vũng Tàu

Tình nguyện viên là CB-CNV Vedan Việt Nam tham gia hoạt động này

Đây là hoạt động thường niên góp phần giữ gìn cảnh quan biển, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, đồng thời là dịp để Vedan cùng cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam thể hiện tinh thần gắn kết và đóng góp cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Dọn rác ngoài bãi biển, trả lại môi trường xanh – sạch- đẹp

Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, đông đảo CB-CNV và tình nguyện viên của Vedan Việt Nam đã đồng loạt ra quân thu gom và phân loại rác thải dọc khu vực bãi biển, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường ven biển xanh - sạch - đẹp . Cụ thể, rác vô cơ như chai nhựa, túi nilon được thu gom, phân loại cẩn thận vào các túi chứa để tái chế, còn những loại rác có kích thước lớn và cồng kềnh trôi dạt vào bờ sẽ được tập kết và xử lý đúng nơi quy định. Không chỉ làm sạch khu vực bãi biển, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích mỗi cá nhân bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực trong đời sống hằng ngày. Đáng chú ý, hoạt động đã nhanh chóng lan tỏa thông điệp sống xanh, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân và các bạn trẻ ở khu vực lân cận đến cùng góp sức.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của chiến dịch lần này, bà Phạm Thị Mỹ Duyên (Bí thư đoàn TNCSHCM Vedan Việt Nam) chia sẻ: " Thông qua hoạt động làm sạch bãi biển, chúng tôi mong muốn góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường tại địa phương, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Mỗi hành động dọn vệ sinh hôm nay, dù nhỏ nhưng đi cùng ý thức bền bỉ, đều sẽ là một bước chân vững chắc, từng bước dẫn lối chúng ta đến một tương lai khỏe mạnh, gắn kết và thịnh vượng hơn."

Trải qua 35 năm phát triển tại Việt Nam, Vedan luôn kiên định với phương châm “Yêu quý môi trường, Kinh doanh lâu dài”, theo tiêu chuẩn ISO 14001 về môi trường và ISO 45001 về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; đồng thời đầu tư hệ thống xử lý nước thải, tái sử dụng phụ phẩm trong sản xuất và triển khai phân loại rác tại nguồn; gắn trách nhiệm cộng đồng với định hướng phát triển bền vững để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn “Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người”.

Song song với các giải pháp trong hoạt động sản xuất, Vedan còn đồng hành cùng nhiều chương trình cộng đồng về vệ sinh môi trường, trồng cây và nâng cao nhận thức cộng đồng. Hoạt động đồng hành làm sạch bãi biển hằng năm cùng Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nối chuỗi nỗ lực này, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

V.D