Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng

Chiều 7-7, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu KTNN khu vực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Tính đến ngày 30-6, KTNN đã triển khai 106 đoàn kiểm toán và phát hành chính thức 36 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp sơ bộ kết quả từ 55 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng, kiến nghị khác là 28.663 tỷ đồng và hơn 4,5 triệu USD. Ngành cũng đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 59 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm tại 22 báo cáo kiểm toán.

Hoạt động kiểm toán năm 2026 có nhiều đổi mới, triển khai đúng lộ trình và bám sát phương châm hành động: “Độc lập, khách quan, thủ pháp, liêm chính, trách nhiệm, an toàn và uy tín”. KTNN đã ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới và hướng dẫn khung kiểm toán đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công. Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán được tăng cường với việc giám sát 111 đoàn kiểm toán và thực hiện các cuộc kiểm soát trực tiếp.

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được coi là dấu ấn nổi bật. Trong nửa đầu năm, KTNN đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra và cung cấp 20 hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. KTNN còn cho ý kiến đối với 499 nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần quan trọng vào công tác cán bộ cấp chiến lược.

Tại hội nghị, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để tìm giải pháp tháo gỡ. Chẳng hạn, KTNN phát hiện có sự chưa thống nhất giữa quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về việc xác định kết dư ngân sách địa phương và kết dư ngân sách nhà nước, gây khó khăn cho việc xử lý số liệu tại các tỉnh, thành phố.

Theo người đứng đầu KTNN, năm 2026 là năm đầu tiên vận hành nhiều mô hình và luật mới (Luật Ngân sách nhà nước 2025), đặt ra áp lực lớn hơn đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, đòi hỏi phải khắc phục ngay các tồn tại để thích ứng.

Định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026, Tổng KTNN nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thực chất của hoạt động kiểm toán. Ông cũng cho biết, KTNN sẽ tập trung hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Danh mục vị trí việc làm để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật KTNN và đánh giá Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ANH PHƯƠNG