Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp mới với 4 địa phương

Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã góp phần đưa tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn khu vực 10 tăng trưởng vượt bậc từ 55% (năm 2022) lên lần lượt 71%, 89% và 95% các năm sau đó.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết sáng 12-9 tại trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, KTNN phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác và ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, khẳng định công tác phối hợp giữa KTNN với cấp ủy, chính quyền các địa phương thời gian qua ngày càng đi vào thực chất. Hoạt động kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phát hiện và kiến nghị xử lý tồn tại, mà còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị công tác phối hợp giữa 4 địa phương với KTNN tiếp tục được thực hiện chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả với trọng tâm là tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để giúp các địa phương "thực hiện đúng ngay từ đầu", góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, phòng chống lãng phí, tiêu cực và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Theo báo cáo sơ kết do Kiểm toán trưởng KTNN khu vực 10 Vũ An Huy trình bày tại hội nghị, quy chế phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã góp phần đưa tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực 10 tăng trưởng vượt bậc từ 55% (năm 2022) lên 71% (năm 2023), 89% (năm 2024) và 95% trong năm 2025.

Tại hội nghị, các bên đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới, mở rộng lên 10 nội dung phối hợp chuyên sâu, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

Quy chế được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa địa phương với KTNN, đồng thời tăng cường đồng hành hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ cơ sở.

Đánh giá về giai đoạn tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang nhận diện những điểm nghẽn, bất cập từ thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phát hiện, xử lý sai phạm, giúp nguồn lực công phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho phát triển bền vững.

ANH PHƯƠNG