VKSND khu vực 4 TPHCM khởi kiện đòi quyền lợi cho 140 lao động

Ngày 29-9, TAND khu vực 4 và TAND khu vực 5, TPHCM xét xử các vụ án dân sự công ích do VKSND khởi kiện. Trong đó 2 vụ với phán quyết sơ thẩm buộc 2 doanh nghiệp nộp hơn 28,44 tỷ đồng bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của 140 lao động.

Buộc 2 doanh nghiệp nộp hơn 28,44 tỷ đồng

TAND khu vực 4, TPHCM xét xử sơ thẩm 2 vụ án dân sự công ích về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm do VKSND khu vực 4 khởi kiện.

HĐXX TAND khu vực 4 chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc 2 doanh nghiệp nộp hơn 28,44 tỷ đồng tiền nợ các quỹ bảo hiểm bắt buộc và lãi chậm đóng, bảo đảm quyền lợi cho 140 người lao động.

Trong đó, Công ty T. trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 70 tháng, ảnh hưởng 71 người lao động, bị buộc nộp hơn 14,6 tỷ đồng. Công ty V. chậm đóng bảo hiểm 23 tháng, ảnh hưởng 69 người lao động, bị buộc nộp hơn 13,7 tỷ đồng. Cả 2 doanh nghiệp còn phải chịu lãi chậm đóng 0,03%/ngày cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Trước khi VKSND khu vực 4 khởi kiện, cả 2 doanh nghiệp đã bị xử phạt, thanh tra và nhiều lần được đôn đốc nhưng không khắc phục. Nhận thấy vi phạm kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người lao động và chính sách an sinh xã hội, Liên đoàn Lao động TPHCM và BHXH cơ sở Hòa Hưng đề nghị VKSND khu vực 4 khởi kiện.

Ngày 13-7-2026, VKSND khu vực 4 có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt vi phạm; đến ngày 9-9-2026, VKSND ban hành quyết định khởi kiện, đưa vụ việc ra TAND cùng cấp. Việc HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện đã góp phần bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Buộc trả mặt bằng, thanh toán hơn 575 triệu đồng

Cùng ngày, TAND khu vực 5 xét xử vụ án liên quan ông N.T.Q, người thuê lô L thuộc cư xá Thanh Đa để kinh doanh dịch vụ trông giữ xe. Hợp đồng thuê hết hạn từ ngày 31-12-2023 nhưng ông Q. không bàn giao mặt bằng, đồng thời còn nợ tiền thuê kéo dài.

TAND khu vực 5, TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án dân sự công ích ngày 29-9

Trước đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh đã nhiều lần yêu cầu thanh toán và trả lại mặt bằng nhưng không được chấp hành.

Ngày 11-8-2026, VKSND khu vực 5 đã yêu cầu ông Q. chấm dứt vi phạm và kiến nghị đơn vị quản lý khởi kiện. Vì vi phạm vẫn kéo dài và phía Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh có văn bản đề nghị nên VKSND khu vực 5 đã trực tiếp đứng ra khởi kiện vụ án.

HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu của VKSND khu vực 5, buộc ông Q. di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị quản lý và thanh toán hơn 575 triệu đồng tiền thuê, lãi chậm thanh toán tính đến ngày 31-8-2026. Ông Q. còn phải tiếp tục thanh toán tiền sử dụng mặt bằng và lãi phát sinh cho đến khi hoàn tất việc bàn giao.

Cơ sở pháp lý để VKSND khu vực 4 và khu vực 5 TPHCM đứng tên khởi kiện 2 vụ án trên là Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm người dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công (chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026), cùng Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT ngày 3-11-2025 hướng dẫn thực hiện.

Ý LINH