Vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhận túi quà 198 triệu đồng rồi nhắn tin nói "thiếu 4 tờ"

Sáng 29-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo là điều dưỡng viên, bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong quá trình giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh - đối tượng bị áp dụng chữa bệnh bắt buộc - trốn khỏi bệnh viện.

Tới 11 giờ cùng ngày, hội đồng xét xử đã xét hỏi được hơn 10 bị cáo, trong đó có bị cáo Đặng Thị Hòa (cán bộ Phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến; đồng thời là vợ của bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương).

Bị cáo Đặng Thị Hòa biết Nguyễn Thị Mai Anh trốn khỏi nơi điều trị, nhưng vì nhận tiền và lợi ích vật chất khác đã tạo điều kiện cho Anh thực hiện hành vi của mình. Theo hồ sơ vụ án, Anh đưa cho bị cáo Hòa 100 triệu đồng, đưa cho chồng bị cáo Hòa 198 triệu đồng và tặng bị cáo Hòa chiếc xe máy trị giá hơn 50 triệu đồng…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa thừa nhận 2 lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Mai Anh. Trong đó, lần thứ 2, Anh đưa 198 triệu đồng với mục đích để xin cho 2 con nhỏ ở cùng mình khi điều trị bệnh.

Cụ thể, tối 18-9-2023, Anh nhắn tin cho Đặng Thị Hòa để hẹn chồng Hòa, thì Anh đến nhà Hòa để nói chuyện với Trần Văn Trường, lúc này đang là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trước khi về, Anh để lại gói quà bên trong có hoa quả và tiền, khi Hòa đếm thì có 198 triệu đồng và sau đó nhắn tin cho Anh là "thiếu 4 tờ".

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại phiên tòa.

﻿Ảnh: GIA KHÁNH

Tại phiên tòa, chủ tọa hỏi: Sao bị cáo lại thắc mắc thiếu 4 tờ, có phải đây là sự thỏa thuận với Nguyễn Thị Mai Anh? Bị cáo Đặng Thị Hòa im lặng. Chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi bị cáo Hòa, mục đích việc nhận tiền của Anh để làm gì? Bị cáo Hòa đáp, nhận tiền là để tạo điều kiện cho Anh được ở phòng riêng.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thị Thanh Hường (điều dưỡng khoa Điều trị bắt buộc nữ) được xem là người trung chuyển tiền giữa Nguyễn Thị Mai Anh và loạt cán bộ trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thanh Hường thừa nhận đã đưa “quà” của Anh cho nhiều người. Dù bị cáo nói không rõ về mục đích đưa tiền nhưng chủ tọa giải thích, việc đưa đưa tiền cho các bị cáo khác, cũng giống như bản thân bị cáo nhận tiền của Anh là để tạo điều kiện cho người bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc trốn khỏi nơi chữa bệnh.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Hồ sơ vụ án thể hiện, Lê Thị Thanh Hường quen thân với Nguyễn Thị Mai Anh từ năm 2015. Từ tháng 8-2021 đến tháng 10-2023, Hường nhiều lần cùng chồng là Vũ Tất Đạt (điều dưỡng tại Khoa điều trị bắt buộc nam) đi du lịch 6 lần tại các khu du lịch ở Nha Trang, Đà Nẵng… do Anh tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, hơn 10 điều dưỡng khi được hỏi đã thừa nhận có nhận tiền của Nguyễn Thị Mai Anh với mục đích tạo điều kiện cho vợ chồng Anh và Lê Văn Đông được tự do đi lại và trốn khỏi nơi chữa bệnh. Số tiền các bị cáo là điều dưỡng nhận khác nhau, có người nhận tới 240 triệu đồng như bị cáo Trần Đại Quân (điều dưỡng khoa Điều trị bắt buộc nam). Hầu hết, các bị cáo là điều dưỡng thừa nhận, việc nhận tiền được thực hiện hàng tháng, mỗi tháng từ 2 đến 3 triệu đồng.

ĐỖ TRUNG