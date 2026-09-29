Pháp luật

Khởi tố 28 bị can trong vụ chỉnh sửa số liệu quan trắc

SGGPO

Các bị can bị cáo buộc sửa kết quả quan trắc từ “không đạt” thành “đạt”, lấy mẫu không đúng quy trình và cấp giấy kết quả quan trắc không đúng thực tế.

Chiều 29-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường khởi tố 28 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan chức năng khám xét tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Các bị can làm việc tại 10 phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị: Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

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Các mẫu nước thải được thu thập không đúng quy trình, hoặc được chỉnh sửa số liệu phân tích từ "Không đạt" thành "Đạt". Ảnh: C04 CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “không đạt” thành “đạt”; lấy mẫu phân tích không đúng quy trình và cấp giấy kết quả quan trắc không đúng thực tế cho các đơn vị có nhu cầu.

Cơ quan điều tra xác định các hành vi này diễn ra trong thời gian dài.

Hiện C04 phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

C04 Trung tâm Môi trường Cục Cảnh sát phòng Quan trắc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phòng thí nghiệm kết quả quan trắc

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