Xã hội

Vỏ lãi va chạm sà lan ở Tây Ninh, 1 người tử vong

SGGPO

Ngày 5-11, Công an xã Tuyên Bình (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông thủy, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên kênh 28 khiến 1 người tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ, khi đó anh N.V.N (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) điều khiển vỏ lãi trên kênh 28 đi đánh bắt cá. Đến đoạn qua xã Tuyên Bình thì va chạm với một sà lan đang neo đậu. Tai nạn khiến anh N. rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, thi thể anh N. được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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HUỲNH DU

Từ khóa

sà lan vỏ lãi va chạm

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