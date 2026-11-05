TPHCM giải ngân trên 80% vốn đầu tư công trong 10 tháng năm 2026

Theo UBND TPHCM, kinh tế - xã hội thành phố 10 tháng năm 2026 tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong đó, thu hút vốn FDI đạt 19,1 tỷ USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 80,1%.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 5-11, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 11. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Tham dự còn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị… để đóng góp vào mục tiêu chung của năm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 80,1%, đứng thứ 8 trên cả nước, đây là con số kỷ lục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, số lượng vốn còn lại cần giải ngân cũng rất lớn. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tư nhân còn thấp. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp đảm bảo tăng trưởng cả năm đạt 10,2%. Trong đó, có các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư (đầu tư công và đầu tư tư nhân).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung làm rõ giải pháp thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, hoàn thành chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, ban hành các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Về công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò dẫn dắt với tỷ lệ tăng 11,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Ngành du lịch ghi nhận trên 307.000 tỷ đồng tổng thu (tăng 37,7%) nhờ đón trên 9,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 36,9%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 84,8 tỷ USD, tăng 10,9%.

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 762.000 tỷ đồng, bằng 94,8% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 19,1 tỷ USD, tăng bứt phá 315,9% so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước. Trong phát triển đô thị và doanh nghiệp, TPHCM ghi nhận 45.767 doanh nghiệp thành lập mới, hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 361/921 dự án tồn đọng.

Dù vậy, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết áp lực hoàn thành các mục tiêu lớn của cả năm 2026, nhiệm vụ vẫn còn rất lớn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu áp lực gia tăng về chi phí và sức mua, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tới 177,1%.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn còn vướng mắc làm tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt thấp (32,1%), cùng với việc giải ngân kinh phí cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa cao. Ngoài ra, một số chỉ tiêu xã hội và môi trường chưa bảo đảm tiến độ: tỷ lệ người dân được khám sức khỏe mới đạt khoảng 54%, tỷ lệ rác thải sinh hoạt xử lý bằng công nghệ mới ước đạt 38%.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những tháng cuối năm, TPHCM tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, tập trung huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Thành phố cũng đặt mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, giao thông và công trình trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng. Bên cạnh đó, triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025- 2050, tầm nhìn 100 năm; đẩy nhanh lập, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, không gian ngầm, quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch GIS dùng chung, công khai thông tin quy hoạch...

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