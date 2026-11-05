Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Trung bộ có mưa lớn diện rộng

Cục Khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ ngày 8 đến 9-11, miền Bắc chịu ảnh hưởng một đợt không khí lạnh mạnh, với xác suất xảy ra 80-90%. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Trung bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

Hà Nội và miền Bắc sắp có đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Chiều 5-11, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm đã ký công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố về xu thế thiên tai trên cả nước trong những ngày tới.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo, từ ngày 5 đến 14-11, trên đất liền và Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh gây rét

Cụ thể, khoảng ngày 8 đến 9-11, các tỉnh, thành phố ở miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với xác suất xảy ra 80-90%.

Từ ngày 8 đến 9-11, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm xuống 16-19 độ C. Vùng núi Bắc bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C.

Cục Khí tượng - thủy văn nhận định, không khí lạnh đợt này khiến trời chuyển lạnh, vùng núi rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Từ đêm 8-11 đến ngày 12-11, khu vực vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng

Cũng theo cảnh báo của Cục Khí tượng - thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9 đến 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cục Khí tượng - thủy văn đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương chủ động tham mưu, chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cục Khí tượng - thủy văn sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng - thủy văn khu vực theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

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PHÚC HẬU