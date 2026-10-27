Xe tập lái va chạm ô tô đầu kéo, nam học viên tử vong

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27-10, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và ô tô tải tập lái, khiến nam học viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tài xế B.V.L (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 81H-036xx, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 81RM-003xx, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến khu vực trên, ô tô đầu kéo bất ngờ va chạm với ô tô tải tập lái biển kiểm soát 48A-292xx đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe tập lái do học viên M.V.L (sinh năm 1983, ngụ xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe có thầy dạy lái N.H.L (sinh năm 1993, ngụ xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng).

Học viên tập lái ô tô mắc kẹt trong cabin sau va chạm

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tập lái hư hỏng nặng, hai người trên xe bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin. Dù được người dân khẩn trương hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, học viên M.V.L tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN