Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Phụ nữ là chủ thể tham gia xây dựng và phát triển TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, phụ nữ vừa là đối tượng cần được chăm lo, bảo vệ, thụ hưởng thành quả phát triển, vừa là chủ thể tham gia xây dựng thành phố.

Sáng 5-11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ hội, hội viên phụ nữ các giới năm 2026, chủ đề “Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy TPHCM đến đại biểu nữ dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, biểu dương đóng góp bền bỉ của cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), hội viên phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ, chăm sóc trẻ em và xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình

"TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong tiến trình đó, phụ nữ vừa là đối tượng cần được chăm lo, bảo vệ, thụ hưởng thành quả phát triển, vừa là chủ thể tham gia xây dựng thành phố. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cần tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp trên các lĩnh vực". Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, tại hội nghị, các đại biểu cùng quán triệt chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới.

Đại biểu nêu kiến nghị tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ hội, hội viên phụ nữ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, các kiến nghị đều gắn với yêu cầu phát triển chung của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, quan tâm phát triển phụ nữ là chiều sâu của việc đầu tư cho phát triển trẻ em; bình đẳng giới được quan tâm thì tình thương của phụ nữ, trách nhiệm của phụ nữ, nghĩa tình của phụ nữ ở những nơi đó được thể hiện sâu sắc và có kết quả cụ thể hơn.

Để kiến nghị được giải quyết thực chất, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, lãnh đạo Hội LHPN tổng hợp ý kiến tại hội nghị và kiến nghị bằng văn bản, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét. Hội phối hợp theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết đến kết quả cuối cùng và báo cáo Thường trực Thành ủy.

Đảng ủy HĐND TPHCM được yêu cầu lãnh đạo HĐND TPHCM nghiên cứu chính sách phát triển gia đình, phụ nữ, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành chủ động giải quyết kiến nghị thuộc chức năng, thẩm quyền.

Đại diện các sở, ngành trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với những vấn đề đã có cơ chế, chính sách, đồng chí lưu ý phải tập trung tháo gỡ khó khăn và tổ chức thực hiện thông suốt, đúng đối tượng, kịp thời, đúng quy định. Với những chính sách mới được đề xuất, phải đánh giá cơ sở thực tiễn, tác động đến người thụ hưởng, nguồn lực và tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, UBND TPHCM cần lựa chọn nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, gia đình để thực hiện phù hợp; quan tâm lồng ghép các chỉ số phát triển gia đình, phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp.

Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; gắn công tác phụ nữ với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển địa phương. Vấn đề liên quan phụ nữ, trẻ em và gia đình cần được giải quyết kịp thời tại cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để Hội LHPN nâng cao năng lực, xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc an toàn, bình đẳng.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu nữ tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Thành phố, lãnh đạo Hội LHPN Thành phố đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, hướng về cơ sở; tránh hành chính hóa, hình thức, dàn trải; nâng cao chất lượng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chương trình, nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hội cần ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên; nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Mỗi cơ sở Hội, mỗi cán bộ Hội phải là địa chỉ tin cậy để phụ nữ tìm đến khi cần hỗ trợ; hoạt động phải sát thực tế và nhu cầu từng nhóm phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ và cả hệ thống chính trị Thành phố luôn xác định phát huy vai trò phụ nữ là nguồn động lực to lớn trong xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò công tác Hội và phong trào phụ nữ theo hướng thực chất, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố; đồng thời thực hiện phương châm “phụ nữ là chủ thể, trẻ em là trung tâm, bình đẳng giới là cơ sở, Hội là cầu nối” trong triển khai mọi nhiệm vụ công tác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng 2 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định - TPHCM năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định – TPHCM lần thứ IX năm 2026 đến 2 cá nhân tiêu biểu. Đó là bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, Thực phẩm TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM. Giải thưởng Nguyễn Thị Định – TPHCM nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp tiêu biểu, bền bỉ của các chị nguyên là cán bộ Hội trong công tác vận động phụ nữ, tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động Hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

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