Xã hội

TPHCM bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại 3 điểm

SGGPO

Ngày 5-11, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Dầu Một (TPHCM) Phạm Văn Nồng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng về công tác tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Biểu tượng Cánh hoa dầu trên đường Bạch Đằng ven sông Sài Gòn. Ảnh: DUY TRẦN
Biểu tượng Cánh hoa dầu trên đường Bạch Đằng ven sông Sài Gòn. Ảnh: DUY TRẦN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11, được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực trên địa bàn thành phố: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Vào lúc 21 giờ, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra trong 15 phút.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Nồng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp tốt với ban tổ chức, lựa chọn sân khấu bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân đến tham dự, thưởng lãm chương trình.

DUY00329.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Phạm Văn Nồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY TRẦN

Việc tổ chức bắn pháo hoa ven sông Sài Gòn gần biểu tượng Cánh hoa dầu, trên đường Bạch Đằng sẽ tạo thuận lợi để người dân hai bên bờ sông thuộc phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ (TPHCM) đều có được không gian thưởng lãm những màn pháo hoa nghệ thuật đẹp mắt.

DUY TRẦN

Từ khóa

ngày văn hóa Việt Nam Thủ Dầu Một văn hóa bắn pháo hoa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn