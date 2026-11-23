Sáng 23-11, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức động thổ, phát mộc khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt với tổng kinh phí hơn 370 tỷ đồng. Trong đó, công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hai Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027 nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Đồng chí Lê Hoài Trung nghe báo cáo phương án triển khai trước khi thực hiện nghi thức động thổ, phát mộc Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung và đoàn công tác đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Trần Thị An (ở tổ dân phố Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Đồng chí Lê Hoài Trung trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Thị An, ở tổ dân phố Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị



Chia sẻ niềm vui cùng đồng chí Trần Thị An, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đảng viên luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị An, ở tổ dân phố Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tặng quà chúc mừng; đồng thời bày tỏ mong muốn đảng viên lão thành Trần Thị An tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy vai trò, uy tín, luôn là chỗ dựa tinh thần và là tấm gương sáng cho con cháu cùng thế hệ trẻ noi theo.

VĂN THẮNG - TIẾN NHẤT