Trước nguy cơ mưa lớn do không khí lạnh, chiều 23-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Trung bộ sẵn sàng ứng phó các loại hình thiên tai.

Đối với khu vực Trung bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, duy trì liên lạc để xử lý tình huống phát sinh.

Tại Bắc bộ, các địa phương triển khai phương án bảo vệ sức khỏe người dân, phòng chống rét cho vật nuôi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, đợt không khí lạnh này có thể gây ra một số loại hình thiên tai như mưa lớn cục bộ, lũ, lũ quét, sóng lớn trên biển; nguy cơ dông lốc, sét, mưa đá…

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo không khí lạnh và mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Video: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều tối 23-11

Chiều tối 23-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng tiếp tục cảnh báo, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai 24-11.

Tại Bắc bộ, trong đêm 23 và ngày 24-11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét. Vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, ngày và đêm 24-11 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa lớn tại Trung bộ trong những ngày tới. Từ tối 24 đến hết đêm 25-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Sau đó, từ chiều tối và đêm 27-11 đến khoảng sáng 30-11, khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.

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