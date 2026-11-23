Chiều 23-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 12, đoàn ĐBQH TPHCM và tổ đại biểu HĐND TPHCM số 36, có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến đến các xã còn lại. Buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị còn có các đại biểu: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM số 36 gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, Quốc hội sẽ tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thi hành luật, nghị quyết; xem xét tính phù hợp của các nghị định, thông tư với tinh thần và nội dung của luật. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng các luật mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối với TPHCM, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các luật do Quốc hội ban hành, nhất là các luật ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Phát triển đô thị… Việc thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách này sẽ góp phần cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng cần tiếp tục vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm, làm cơ sở nền tảng để xác định biên chế, cải cách tiền lương. Cùng với đó là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, nhất là các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TPHCM quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh như việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế; tập trung xử lý ngập, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm, cải tạo chung cư cũ, di dời nhà ở ven kênh rạch để từ đô thị đến nông thôn ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Trước đó, cử tri các xã nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan lĩnh vực quy hoạch, giáo dục, an toàn thực phẩm, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với cấp xã, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và kết nối đường sắt, tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả ngay từ khâu lưu thông, kho bãi, điểm tập kết, nơi đóng gói và vận chuyển hàng hóa...

ĐB Nguyễn Thanh Tùng phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri quan tâm việc TPHCM công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Cử tri kiến nghị các ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và người dân thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Một vấn đề cụ thể được cử tri quan tâm là tình trạng quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ thực tế này, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng cường kiểm tra, giám sát và áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của TPHCM trao đổi với cử tri những vấn đề quan tâm. Trao đổi thêm với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, thời gian qua, Công an TPHCM tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án liên quan sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong muốn cử tri và nhân dân tích cực phản ánh, cung cấp thông tin, góp phần giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

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VĂN MINH - MẠNH THẮNG