Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã bắt giữ 6 thanh thiếu niên tham gia vụ gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 22-11 tại một cây xăng trên phường Hạnh Thông.

Công an bắt giữ những người liên quan để điều tra. Ảnh: CATP

Ngày 24-11, Công an TPHCM cho biết, nhóm 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: N.Q.Đ.H. (sinh năm 2009); B.T.V. (sinh năm 2010); N.H.Q. (sinh năm 2010); N.Đ.K. và N.H.Đ. (cùng sinh năm 2010) và N.P.B.L. (sinh năm 2012).

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22-11, L. mang theo 5 con dao tự chế đưa cho cả nhóm cất giữ. Sau đó, nhóm đi trên đường với mục đích tìm người gây chuyện để đánh nhau.

Đến khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, khi đến cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm (phường Hạnh Thông), nhóm này phát hiện một nhóm khoảng 9 người đang dừng đổ xăng. Lập tức, mỗi người cầm một con dao tự chế lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011. Khi nạn nhân cùng nhóm bạn hoảng sợ bỏ chạy, các đối tượng tiếp tục truy đuổi để đánh.

Phương tiện liên quan vụ việc bị công an tạm giữ. Ảnh: CATP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp Công an phường Hạnh Thông khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.

NGUYỄN TÂN