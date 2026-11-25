Bạn đọc Anh Ho: Tôi có quốc tịch Australia và sống ở đây đã lâu nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Sắp tới tôi tính về Việt Nam làm căn cước, xin hỏi thủ tục và thời gian như thế nào?

Luật sư Lâm Quang Quý (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TPHCM): Căn cứ khoản 4, Điều 11 Nghị định 70/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 58/2026/NĐ-CP, việc xác lập số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an.

Cơ quan này sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu chưa có thông tin thì phải thực hiện việc thu thập, xác minh và cập nhật dữ liệu theo Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP.

Do đó, bạn cần liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia để lập phiếu thu thập thông tin dân cư và đề nghị xác lập số định danh cá nhân. Khi về Việt Nam, bạn liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền để kiểm tra tình trạng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, điều chỉnh nếu cần thiết.

Theo Điều 26 Luật Căn cước năm 2023, thời hạn cấp thẻ căn cước là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào tình trạng hồ sơ.

PHƯƠNG LOAN ghi