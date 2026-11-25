Ngày 25-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành bản cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn"), là thành viên góp vốn Công ty ALMA, bị truy tố về 3 tội danh gồm: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cùng bị truy tố về 3 tội danh này là các bị can Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ Logictics) và Nguyễn Xuân Long (cựu Giám đốc Công ty ALMA).

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2024 đến tháng 5-2025, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành (thành viên góp vốn Công ty ALMA) đã thống nhất tổ chức hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trái quy định trong giấy phép được cấp.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Tiếp nhận chỉ đạo của các bị can trên, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng (Giám đốc điều hành mỏ đất của Công ty ALMA) đã triển khai, chỉ đạo nhân viên tại mỏ đất Tượng Sơn khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất tổng khối lượng hơn 169.200m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Trong vụ án, với hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, bị can Nguyễn Anh Tuấn hưởng lợi 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng xác định, từ tháng 11-2023 đến tháng 5-2025, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trần Trọng Hiếu (Giám đốc Công ty Thuận Lợi) và Trịnh Ngọc Thành (điều hành mỏ đất của Công ty Thuận Lợi) tổ chức khai thác tại mỏ đất tại tỉnh Thanh Hóa, vượt độ sâu, công suất, trữ lượng, ranh giới mỏ, tổng khối lượng hơn 1 triệu m3 ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành phạm vào tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Bên cạnh đó, cáo trạng xác định, các bị can Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng, Trần Trọng Hiếu và Trịnh Ngọc Thành phạm vào tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” với vai trò đồng phạm.

Đối với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan tố tụng xác định, quá trình hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn cùng thống nhất và chỉ đạo các nhân viên Công ty ALMA thực hiện các hành vi thỏa thuận khai man chứng từ kế toán (ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế), để ngoài sổ sách, không kê khai đủ khối lượng khoáng sản đã được cấp phép khai thác gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Hành vi của các bị can được xác định đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn chịu trách nhiệm chính; các nhân viên tại Công ty ALMA thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Đối với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, cáo trạng xác định, tháng 8-2023, mặc dù không có căn cứ xác định Công ty DHT khai thác sang mỏ đất của Công ty ALMA và biết Công ty DHT đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác ngoài ranh giới, mốc giới, nhưng Nguyễn Anh Tuấn vẫn thống nhất với Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Lê Ngọc Tùng dùng các thủ đoạn tâm lý để đòi tiền đại diện Công ty DHT.

Sau đó, các bị can thay đổi cách thức chiếm đoạt, không lấy tiền mà tự ý khai thác đất tại mỏ của Công ty DHT với tổng khối lượng hơn 96.500m3 đất ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng. Trong hành vi này, Nguyễn Anh Tuấn giữ vai trò chính.

ĐỖ TRUNG