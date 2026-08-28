Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Hoãn phiên tòa xét xử tài xế xe tải

Liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (sinh năm 2010) tử vong, ngày 28-8, Toà án nhân dân (TAND) khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phiên toà được xét xử công khai. Ảnh: TÍN HUY

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung có mặt tại phiên tòa cùng luật sư bào chữa chỉ định và người đại diện theo pháp luật. Đại diện gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr., cùng 12 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, đều vắng mặt.

Sau khi xem xét các điều kiện tố tụng, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Đại diện gia đình nữ sinh Bảo Tr. cho biết chưa nhận được giấy triệu tập của tòa nên không biết về thời gian diễn ra phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên toà. Ảnh: TÍN HUY

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước, sát lề phải nên điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Cùng thời điểm, chiều ngược lại có hai xe đạp điện do các nữ sinh điều khiển. Khi phát hiện xe tải của Trung lấn sang phần đường của mình, nữ sinh đi phía trước phanh gấp và dừng xe. Em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển xe phía sau không xử lý kịp, va vào xe phía trước rồi ngã sang trái, nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình.

Bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Bảo Tr., nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, gia đình bị hại nhiều lần gửi đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự nhưng bất thành.

Ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của nữ sinh Bảo Tr., dùng súng tự chế bắn Trung khiến người này bị thương nặng, sau đó ông Phúc tự sát.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người”, nhưng sau đó đình chỉ do người thực hiện hành vi đã chết.

Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đến ngày 26-6-2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Kết quả giám định xác định Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương sau khi bị bắn. Giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong và sau thời điểm xảy ra tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần.

Sau khi bị bắn, Trung phát sinh bệnh lý tâm thần nên cơ quan điều tra từng tạm đình chỉ điều tra để điều trị. Tháng 7-2026, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Trung bị mất trí sau chấn thương não mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ tai nạn trước đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây). Đồng thời, đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát viên, điều tra viên tại huyện Trà Ôn, gồm: Lê Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Văn, Nguyễn Quốc Khanh, Phan Thị Trúc Ly, Lê Phong Cảnh và Huỳnh Minh Trung.

TÍN HUY