Xác định mức độ thiệt hại tàu M/V AQUACHARM sau va chạm cầu cảng

Ngày 20-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất và các đơn vị giám định xác định mức độ thiệt hại, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ va chạm tàu M/V AQUACHARM tại bến số 10.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 45 phút ngày 18-10, tàu M/V AQUACHARM, số IMO 9921609, quốc tịch quốc tịch Marshall Islands, khi di chuyển vào khu vực Bến cảng số 10, cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất, đã va chạm với cầu cảng tại bến này.

Tàu M/V AQUACHARM chở 170.586 tấn quặng sắt va chạm khi vào bến cảng số 10. Ảnh: ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Trên tàu có 22 thuyền viên, gồm 5 người Hàn Quốc, 1 người Nhật Bản và 16 người Philippines, do ông Lee Sanghwa (sinh năm 1962, quốc tịch Hàn Quốc) làm thuyền trưởng.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên tàu đang chở 170.586 tấn quặng sắt.

Hai bên mạn tàu M/V AQUACHARM bị sạt. Ảnh: ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT



Vụ việc không gây chìm tàu. Ảnh: ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng tàu. Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị trầy xước dài khoảng 5m, hai mạn tàu bị sạt. Vụ việc không gây chìm tàu, tràn dầu; toàn bộ thuyền viên đều an toàn.

Mức độ thiệt hại cầu cảng của Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đang chờ đơn vị giám định chuyên môn đánh giá.

Cầu cảng bị thiệt hại sau va chạm. Ảnh: ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Nguyên nhân chính thức và mức độ thiệt hại đang được các đơn vị liên quan phối hợp xác minh, làm rõ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đang tiếp tục phối hợp với Cảng vụ, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và các đơn vị giám định để xác định chính xác mức độ thiệt hại, trách nhiệm các bên. Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động hoa tiêu dẫn tàu vào cảng để phòng ngừa sự cố tương tự.

NGUYỄN TRANG