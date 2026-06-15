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Thông tin chính thức vụ 2 tàu va chạm trên vịnh Lan Hạ

SGGPO

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải thông tin chính thức về vụ va chạm giữa 2 phương tiện tàu chở khách tham quan trên vịnh Lan Hạ.

ĐỖ TRUNG

Từ khóa

đặc khu Cát Hải cứu hộ cứu nạn va chạm tàu chở khách vịnh Lan Hạ

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