Xét xử nhóm lừa đảo Mr Pips: Nhận lương, thưởng hàng tỷ đồng từ việc lôi kéo nhà đầu tư

Sáng 28-10, tiếp tục phiên xét xử hơn 180 bị cáo trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi một số bị cáo là trưởng nhóm kinh doanh trong các công ty của Mr Pips.

Là trưởng nhóm kinh doanh tham gia kêu gọi hơn 10 nhà đầu tư đổ tiền vào website các sàn, bị cáo Lý Thị Khuyến khai được công ty trả 6,5 triệu đồng tiền lương và 1%-2% lợi nhuận trên doanh thu mỗi hợp đồng. Bị cáo còn được hưởng nhận 1,5% với vai trò là trưởng nhóm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thời điểm bị cáo sử dụng 3 tài khoản để “tư vấn” cho khách hàng về phương thức đầu tư.

Nhiều bị hại xếp hàng vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đó, bị cáo Khuyến hướng dẫn bị hại truy cập vào link website các sàn và mở tài khoản rồi nộp tiền. Khi rút tiền, khách hàng cũng đăng nhập và làm các bước như trên, trong tài khoản có mục “rút tiền”. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Lý Thị Khuyến nhiều lần nói "không nhớ số tiền các nhà đầu tư thông qua bị cáo" để mở tài khoản.

Tuy nhiên, chủ tọa công bố hồ sơ từ cơ quan điều tra, cho thấy, bị cáo Lý Thị Khuyến được trả 2,3 tỷ đồng lợi nhuận và lương trong quá trình làm việc. Bị cáo đã “lôi kéo” được hơn 10 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam bị dẫn giải vào phòng xử hôm 26-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội đồng xét xử cũng mời đại diện 1 bị hại lên đối chất. Bị hại N.T.L. (quê Phú Thọ) cho biết, tháng 12-2023, Khuyến có nhắn tin qua zalo để hướng dẫn chị mở tài khoản đầu tư. Chị L. còn đến Hà Nội gặp Khuyến và mời Khuyến đi ăn cơm trưa.

Lần đầu gặp Khuyến, chị nộp 3.000USD để đầu tư, những lần sau Khuyến tiếp tục tư vấn chị nộp thêm tiền thì sẽ được hưởng nhiều “ưu đãi”. Nhưng tiền không thấy mà chỉ thấy tài khoản hao hụt. Thấy chị L. cầu cứu, Khuyến tư vấn nộp thêm tiền, nếu không tài khoản sẽ bị "cháy".

Biết mình bị lừa khi đã đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng, chị L. “cầu xin” Khuyến và được giới thiệu gặp người tên là Sơn (bị cáo Trịnh Trường Sơn). Chị L. cầu cứu Sơn, mong nhận lại nửa số tiền, nhưng không được.

Hội đồng xét xử cho bị cáo Trịnh Trường Sơn khai báo để tiếp tục làm rõ. Bị cáo Trịnh Trường Sơn khai nhận, bản chất việc “tư vấn” cho các bị hại nộp thêm tiền là giúp bị hại “trấn an tinh thần”. Tuy nhiên bị hại L. khẳng định, Sơn nói nộp thêm 150.000USD là để “cứu tài khoản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Lý Thị Khuyến tham gia 9 vụ việc lừa đảo. Tổng tài sản bị hại bị chiếm đoạt trong 9 vụ là hơn 10 tỷ đồng. Quá trình làm việc, Khuyến nhận hơn 460 triệu đồng tiền lương, hơn 2,3 tỷ đồng tiền thưởng. Bị cáo Trịnh Trường Sơn liên quan tới 11 vụ lừa đảo, "thu hút" bị hại đầu tư hơn 78,5 tỷ đồng. Tổng tài sản bị hại bị chiếm đoạt trong 11 vụ là hơn 11,5 tỷ đồng. Sơn được trả hơn 600 triệu đồng tiền lương và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thưởng.

ĐỖ TRUNG