Cần Thơ: Tìm bị hại của đối tượng giả mạo cán bộ Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Ngày 27-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ, cho biết đang tìm bị hại liên quan đến đối tượng có hành vi giả mạo chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Cần Thơ tìm bị hại của đối tượng tự xưng là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định người đàn ông tên N.T.V. (sinh năm 1981, thường trú tại xã Đông Phước, TP Cần Thơ) hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Làm việc với cơ quan chức năng, V. khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhằm tạo lòng tin với khách hàng về chức vụ và các mối quan hệ của bản thân.

Bằng thủ đoạn trên, V. đã tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản của mình, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại, người có liên quan hoặc biết thông tin về vụ việc nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất trình báo; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên, Trung tá Trần Thế Nhẫn, số điện thoại 0986 868 268 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

TUẤN QUANG