Khi nào công khai danh tính người phát tán tin giả, sai sự thật?

* Bạn đọc NGUYỄN HỒNG NGỌC (phường Bàn Cờ, TPHCM): Nếu một người phát tán tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi thì người đó có bị công khai danh tính không?

- Luật sư NGUYỄN VĂN HỒNG, Đoàn Luật sư TPHCM:

Người phát tán tin giả, tin sai sự thật có thể bị công khai danh tính, nhưng không phải trong mọi trường hợp.

Theo điểm d, khoản 2, Điều 11 Nghị định 328/2026/NĐ-CP (về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật), việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức có hành vi liên quan đến tin giả, tin sai sự thật được thực hiện sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ thông tin và phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin.

Theo khoản 3, Điều 11, căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn hình thức công bố, cảnh báo phù hợp, như thông báo đến khu dân cư, cơ quan, tổ chức có liên quan; công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng hoặc phương tiện truyền thông đại chúng.

PHƯƠNG LOAN ghi