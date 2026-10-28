Yến sào Khánh Hòa - Dấu ấn 9 tháng, quyết tâm bức tốc về đích năm 2026

Với những kết quả đạt được trong hoạt động SX-KD 9 tháng năm 2026, Tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV Công ty Yến Sào Khánh Hòa tin tưởng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong kế hoạch đề ra