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Yến sào Khánh Hòa - Dấu ấn 9 tháng, quyết tâm bức tốc về đích năm 2026

Với những kết quả đạt được trong hoạt động SX-KD 9 tháng năm 2026, Tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV Công ty Yến Sào Khánh Hòa tin tưởng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong kế hoạch đề ra

Yến sào Khánh Hòa - Dấu ấn 9 tháng, quyết tâm bức tốc về đích năm 2026
K.H

Từ khóa

Công ty Yến Sào Khánh Hòa. Trịnh Thị Hồng Vân Kết quả SX-KD 9 tháng năm 2026 Tăng trưởng 2 con số Yến sào

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