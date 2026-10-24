Vedan Việt Nam lần thứ 9 được vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống

Ngày 22-10-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã vinh dự được vinh danh trong “Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống” năm 2026 (nhóm ngành Đường, Nước chấm, Gia vị) do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức tại Hà Nội. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Vedan góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, qua đó khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành thực phẩm - đồ uống và những nỗ lực không ngừng nhằm mang đến các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam

Đại diện các doanh nghiệp vinh dự nhận Chứng nhận Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống năm 2026 tại Lễ vinh danh

Trong bối cảnh thị trường liên tục cạnh tranh, thay đổi... việc duy trì vị trí trong “Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống” suốt 9 năm vừa qua là những nỗ lực bền bỉ của Vedan trên nhiều phương diện. Vốn quen thuộc với các sản phẩm như bột ngọt, hạt nêm và nước chấm, Vedan càng chú trọng kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh sản xuất xanh và duy trì các hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế như ISO 9001, FSSC 22000, HACCP và ISO 14001... Bên cạnh đó mức độ tin cậy của người tiêu dùng, uy tín thương hiệu đến các hoạt động phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng là những tiêu chí quan trọng của giải thưởng được Vietnam Report ghi nhận.

Bà Hà Thị Hòa Bình – Đại diện Vedan Việt Nam nhận Chứng nhận Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống năm 2026

Chia sẻ về dấu mốc này, đại diện Vedan Việt Nam cho biết: “Chín năm liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống” là niềm tự hào, đồng thời cũng là lời nhắc nhở Vedan không ngừng nỗ lực để xứng đáng với niềm tin người tiêu dùng đã dành cho chúng tôi suốt gần 35 năm qua. Vedan mong muốn tiếp tục đồng hành cùng mỗi gia đình Việt qua những sản phẩm chất lượng, góp phần làm nên những bữa ăn ngon miệng, từ đó hiện thực hóa tầm nhìn ‘Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người’”.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh, Vedan còn chú trọng vun đắp uy tín thương hiệu thông qua trách nhiệm với cộng đồng. Kiên trì với phương châm “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”, trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp đã đóng góp khoảng 17,76 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những đóng góp này thể hiện nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng, đồng thời góp phần tạo dựng giá trị lâu dài trong hành trình phát triển tại Việt Nam.

D.V