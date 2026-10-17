Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa Trịnh Thị Hồng Vân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026

Ngày 16-10-2026, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 diễn ra trang trọng nhằm tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.Trong số các các nhân được vinh danh lần này có bà Trịnh Thị Hồng Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.

Nâng tầm di sản bằng tư duy hiện đại

Gần hai thập kỷ gắn bó và cống hiến cho ngành yến sào, bà Trịnh Thị Hồng Vân đã trải qua nhiều vị trí công tác qua trọng trước khi trở thành người đứng đầu Công ty vào tháng 7-2024.

Xuất phát điểm với nền tảng đào tạo chuyên sâu về Công nghệ thông tin, Kế toán và Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, bà đã mang tư duy khoa học, hiện đại vào công tác quản trị và hoạch định chiến lược kinh doanh. Trước bối cảnh thị trường nhiều biến động, sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng nạn hàng giả, hàng nhái, nữ lãnh đạo đã đề ra những quyết sách mang tính đột phá. Dấu ấn nổi bật là việc phát triển song hành hai thương hiệu lớn Sanest và Sanvinest, tạo thế “đứng hai chân” vững chắc, củng cố vị thế dẫn đầu của Yến sào Khánh Hòa tại thị trường nội địa với mạng lưới hơn 1.000 điểm phân phối, đại lý trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, bà quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện khi áp dụng hệ thống quản trị ERP, DMS, tem QR chống hàng giả; tiên phong đưa công nghệ IoT và AI vào giám sát, bảo tồn đàn chim yến và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: ISO, HACCP, FDA, BRCGS, Halal...

Dưới sự điều hành của bà, kết quả kinh doanh bứt phá với doanh thu năm 2025 đạt 2.755 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 238,5 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 2.275.583 USD, tăng 44% so với năm trước. Chia sẻ về những kết quả này, bà luôn khiêm tốn nhìn nhận đó là thành quả chung từ mồ hôi, công sức và tinh thần đoàn kết của cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm gìn giữ thương hiệu quốc gia.

Dấu ấn với cộng đồng

Nếu trên thương trường, bà Trịnh Thị Hồng Vân được biết đến với sự quyết đoán, đề cao tính kỷ luật, tư duy đổi mới thì trong đời sống thường nhật, bà là người phụ nữ gần gũi, giản dị và luôn lắng nghe. Bà tâm niệm “Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.

Tại Công ty Yến sào Khánh Hòa, phương châm “lấy con người làm trung tâm của sự phát triển” luôn được bà đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp đã bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho gần 4.000 người lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động và xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty và Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, bà đã dành nhiều tâm huyết chỉ đạo các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Riêng năm 2025, tổng kinh phí dành cho công tác từ thiện xã hội lên đến 35 tỷ đồng. Từ việc xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo gia đình chính sách; đồng hành với phụ nữ biên cương, chương trình “Mẹ đỡ đầu”; kịp thời hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai đến việc hỗ trợ ngư dân bám biển và các quỹ khuyến học, khuyến tài.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa nhận xét: “Đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân là tấm gương phụ nữ tiêu biểu cho trí tuệ và tấm lòng nhân ái. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn thể hiện tư duy điều hành sắc bén để đưa thương hiệu yến sào vươn xa, đồng thời dành trọn tâm huyết cho phong trào phụ nữ, tiên phong chăm lo thiết thực cho đời sống người lao động và đồng hành cùng các hoàn cảnh yếu thế trong xã hội”.

Vinh danh bản lĩnh phụ nữ Việt

Những cống hiến xuất sắc của bà Trịnh Thị Hồng Vân đã được Đảng, Nhà nước cùng các tổ chức uy tín ghi nhận qua nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, hai lần được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng”, Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu, Cúp Bông hồng vàng, Doanh nhân khoa học và công nghệ tiêu biểu và Chứng nhận Công dân xanh - Netzero Việt Nam.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 là phần thưởng xứng đáng, tôn vinh nữ thuyền trưởng giàu trí tuệ, bản lĩnh vững vàng và trái tim nhân hậu, là niềm tự hào của tập thể Yến sào Khánh Hòa. Qua đó tiếp thêm động lực để Thương hiệu quốc gia Yến sào Khánh Hòa khẳng định vị thế và vươn ra biển lớn.

H.K