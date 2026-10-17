Yến sào Khánh Hòa: Thương hiệu Quốc gia vươn tầm thế giới trong kỷ nguyên mới

Tối 16-10-2026, tại Hà Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là doanh nghiệp duy nhất trong ngành yến sào cả nước giữ vững danh hiệu này suốt 5 kỳ liên tiếp, khẳng định vị thế “Dẫn đầu” và uy tín vượt trội trên thị trường trong nước, quốc tế.

Tự hào 5 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Thành lập năm 1990, từ một đơn vị khai thác yến sào với bước khởi đầu khiêm tốn, sau hơn 35 năm phát triển, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vươn mình, tạo lập thương hiệu uy tín, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng; trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp yến sào Việt Nam.

Với nhiều kết quả nổi bật trong 2 năm qua, đặc biệt là sự nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, Yến sào Khánh Hòa lần nữa được vinh danh Thương hiệu quốc gia 2026 (giai đoạn 2026-2028).

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận Cúp chứng nhận sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia



Trong kỳ xét chọn này, Yến sào Khánh Hòa có 5 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia gồm: Yến sào Khánh Hòa; Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa; Tinh chất Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. Đáng chú ý, các sản phẩm này là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, góp phần nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2026 lên mức hơn 1,26 triệu USD, hoàn thành kế hoạch đề ra và tiếp tục gia tăng về sản lượng, giá trị kinh tế.

Thành quả hôm nay là sự tiếp nối từ di sản văn hóa truyền thống mà Thủy tổ, Thánh mẫu, các vị tiền bối sáng lập, phát triển trong suốt gần 700 năm qua. Trong đó, phải kể đến là sự đóng góp to lớn của Chủ tịch sáng lập Lê Hữu Hoàng đã gây dựng nên thương hiệu Sanest, Sanvinest.

Hướng đến đầu tư bền vững

Công ty đang trực tiếp quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến tự nhiên, vận hành 16 đơn vị trực thuộc và 3 công ty cổ phần thành viên. Kết hợp với vùng nguyên liệu hơn 2.000 nhà yến của Công ty và các nhà yến liên kết trong, ngoài nước, yến sào Khánh Hòa đã phát triển chuỗi cung ứng phong phú với hơn 60 dòng sản phẩm chất lượng cao.

Để nghề yến sào phát triển bền vững, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, đầu tư công nghệ, tăng cường tuần tra, bảo vệ hang đảo; theo dõi môi trường sinh thái; phủ xanh, dự trữ nguồn nước và tạo nguồn thức ăn cho chim yến. Trong 9 tháng đầu năm 2026, 5.418 kg mồi ăn được cung cấp cho đàn chim yến, đạt 492,55% kế hoạch năm. Nhờ đó, sản lượng khai thác luôn duy trì tăng trưởng ổn định gắn liền với trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên.

Bên cạnh vùng nguyên liệu, hệ thống 7 nhà máy chế biến yến sào quy mô lớn nhất cả nước luôn vận hành theo định hướng “sản xuất xanh”. Quy trình tự động hóa khép kín đạt các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ISO, HACCP, HALAL, BRCGS, FDA. Việc ứng dụng năng lượng sạch, bao bì thân thiện môi trường và tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản đã giúp nâng tầm giá trị dinh dưỡng vượt trội của yến sào Khánh Hòa, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm cao cấp.

Tiên phong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Yến sào Khánh Hòa gắn liền với quyết tâm chuyển đổi số toàn diện. Công ty đã sớm tích hợp hệ thống điện toán đám mây, các giải pháp quản trị hiện đại như ERP, DMS, HiStaff và ứng dụng AI vào giám sát, vận hành. Đặc biệt, việc triển khai hệ thống tem chống hàng giả công nghệ cao “Mắt Ngọc” và mã QR giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi khách hàng và khẳng định tính minh bạch của một Thương hiệu Quốc gia.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng liên tục ghi nhận những bước đột phá. Chỉ trong 2 năm qua, Công ty đã đưa ra thị trường 10 dòng sản phẩm mới, nổi bật là thương hiệu SunSanest, Nước yến sào Khánh Hòa Sanest/Sanvinest SVN79, Nước yến sào vị dâu, mặt nạ yến sào, nước Ion Kiềm,... Sự đa dạng hóa này giúp đáp ứng thị hiếu của giới trẻ, mở rộng phân khúc khách hàng và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường.

Ông Nguyễn Khoa Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là chìa khóa để Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới, góp phần nâng tầm Thương hiệu Quốc gia và khẳng định sự sáng tạo, độc đáo và chất lượng vượt trội của sản phẩm Việt với ngưới tiêu dùng quốc tế.”

Khách hàng đang ghé thăm gian hàng trưng bày các sàn phẩm của Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại gian hàng trưng bày các sàn phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

Vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới

Từ năm 2024 đến nay, Yến sào Khánh Hòa liên tục ghi dấu ấn tại các hội chợ, triển lãm thương mại tầm cỡ tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Canada… Không chỉ tìm kiếm đối tác, Công ty còn đại diện cho tiếng nói của ngành yến Việt Nam tại các diễn đàn kinh tế lớn, khẳng định năng lực hội nhập sâu rộng.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định: “Thương hiệu Quốc gia 5 kỳ liên tiếp là niềm vinh dự và tự hào của các thế hệ lãnh đạo, CBCNV toàn công ty trong đại gia đình Yến sào Khánh Hòa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao giá trị yến sào, đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng toàn cầu. Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest sẽ luôn tiên phong, lấy chất lượng và tư duy phát triển bền vững để khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt trên trường quốc tế.”

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Yến sào Khánh Hòa đang tích cực vận động thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển quần thể chim yến nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác cứu hộ, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đẩy lùi nạn săn bắt chim yến trái phép và hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Kết hợp cùng việc đẩy mạnh kinh doanh số và mở rộng thị phần tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cùng các thị trường tiềm năng, Yến sào Khánh Hòa đang vững vàng hiện thực hóa khát vọng đưa sản vật thiên nhiên Khánh Hòa vươn xa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

K.H