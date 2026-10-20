Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt các sản phẩm mới và sản phẩm Xuân Đinh Mùi 2027

Buổi lễ tổ chức ngày 18-10-2026. Các sản phẩm mới được phát triển theo định hướng đa dạng hóa danh mục, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng

Ban lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt sản phẩm mới

Các sản phẩm bao gồm:

- Yến sào đảo thiên nhiên tinh chế quy cách 30g bổ sung lựa chọn về định lượng, tối ưu chi phí và dinh dưỡng trọn vẹn, đáp ứng mọi tầng lớp gia đình Việt.

- Mặt nạ yến sào dưỡng ẩm da Sanest màu xanh: Tiên phong kết hợp dưỡng chất yến sào đảo thiên nhiên với công nghệ mỹ phẩm hiện đại, mang đến giải pháp nuôi dưỡng làn da chuyên sâu, tối ưu hóa công dụng của yến sào từ bồi bổ sức khỏe bên trong đến chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài.

- Đối với mùa Tết 2027, Công ty giới thiệu các dòng nước yến mang thương hiệu Sanest, Sanvinest và SunSanest, phục vụ nhu cầu sử dụng và biếu tặng. Các sản phẩm được chú trọng từ chất lượng đến thiết kế bao bì, góp phần đa dạng hóa lựa chọn quà tặng dịp đầu năm.

Giới thiệu sản phẩm mới và sản phẩm Xuân năm 2027

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nhấn mạnh: trong bối cảnh thị trường chuyển biến không ngừng và thị hiếu tiêu dùng ngày càng đa dạng, tinh tế, công ty luôn lấy chất lượng làm nền tảng, khách hàng làm trung tâm và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng. Việc liên tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới tiếp tục thể hiện nỗ lực đổi mới của Yến sào Khánh Hòa, hướng đến đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng, phát huy giá trị yến sào đảo thiên nhiên và nâng cao vị thế thương hiệu.

Các sản phẩm mới của Công ty Yến sào Khánh Hòa

Dịp này, lãnh đạo Công ty thực hiện nghi thức ra mắt các sản phẩm mới; đồng thời phát động chương trình thi đua sản xuất, kinh doanh và bán hàng dịp Xuân Đinh Mùi 2027, tạo khí thế thi đua trong toàn hệ thống, chủ động cho mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua

Với sự chung sức chung lòng, tập thể CB-CNV Công ty Yến Sào Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra trong hoạt động SXKD năm 2026, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế hai con số mà Lãnh đạo Tỉnh đã đề ra

K.H