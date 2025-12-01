Khởi động xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 7

Ngày 1-12, tại cuộc họp báo thường kỳ, Bộ KH-CN đã thông tin về tiến độ triển khai Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 7.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông KH-CN (Bộ KH-CN) cho biết, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là những phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước dành cho các nhà khoa học có công trình, cụm công trình KH-CN đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về mặt khoa học, mang lại hiệu quả lớn, lâu dài trong đời sống xã hội; đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp KH-CN của đất nước. Giải thưởng được tổ chức định kỳ 5 năm/lần, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật nhất của đội ngũ trí thức khoa học Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp báo thường kỳ Bộ KH-CN, ngày 1-12

Theo ông Nguyễn Văn Khải, từ năm 1996 đến nay, Nhà nước đã tổ chức 6 đợt xét, trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN.

Ông Nguyễn Văn Khải phát biểu tại cuộc họp báo

Thời gian qua, chủ trương phát triển đội ngũ trí thức và tôn vinh các thành tựu khoa học luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức KH-CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật KH-CN và đổi mới sáng tạo năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng kết quả KH-CN, đồng thời khuyến khích sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, công tác tôn vinh những đóng góp xuất sắc thông qua Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN càng mang ý nghĩa to lớn, vừa tri ân những đóng góp trong quá khứ, vừa truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho tương lai, góp phần khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến.

Đối với xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 7, Bộ KH-CN cho biết, hội đồng cấp cơ sở sẽ tổ chức xét tặng từ ngày 1-12 và hoàn thành trước 31-12. Tiếp đó, hội đồng cấp bộ hoàn thành việc xét tặng trước ngày 15-4-2026. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sẽ hoàn thành xét tặng chậm nhất vào ngày 30-8-2026 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả vào cuối tháng 11-2026.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 7 dự kiến được tổ chức vào ngày 2-9-2027, thời điểm có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, nhằm tôn vinh xứng đáng những đóng góp của đội ngũ nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Để chuẩn bị cho đợt xét tặng lần thứ 7, Bộ KH-CN đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, trong đó đã tổ chức 2 hội thảo (tại TPHCM và tại Hà Nội) thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức đối với 2 giải thưởng và công tác xét tặng lần thứ 7; là cơ sở quan trọng để Bộ KH-CN hoàn thiện phương án tổ chức triển khai thời gian tới.

TRẦN BÌNH