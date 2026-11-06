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76 đảng viên phường Tam Thắng vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

SGGPO

Sáng 6-11, Đảng ủy phường Tam Thắng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026.  Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và tôn vinh của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên.

Đảng ủy phường Tam Thắng trao Huy hiệu Đảng cho 76 đảng viên thuộc Đảng bộ phường, sáng 6-11
Đảng ủy phường Tam Thắng trao Huy hiệu Đảng cho 76 đảng viên thuộc Đảng bộ phường, sáng 6-11

Đợt này, Đảng ủy phường Tam Thắng có 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng chúc mừng đến các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí cũng mong rằng, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu, tham gia cùng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu, quan tâm theo dõi và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

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﻿Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ phường Tam Thắng có 743 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Ngày 2-11, Đảng bộ phường Tam Thắng có một đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, được lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng tại nhà.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Tam Thắng Đảng viên Lão thành Thành ủy TPHCM

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