Âm nhạc mở lối đến miền bình yên

Giữa nhịp sống ngày càng nhiều áp lực và biến động, nhu cầu tìm kiếm sự bình yên trong đời sống tinh thần đang mở ra những cách thưởng thức âm nhạc mới. Từ những dự án đương đại đến các không gian trải nghiệm healing (chữa lành, hoặc xoa dịu tâm hồn), sự đa dạng của các chương trình, phong cách âm nhạc đang góp phần mang đến những giá trị mới cho cuộc sống.

Điểm tựa tinh thần

Thị trường nhạc Việt đang chứng kiến những thay đổi trong nhu cầu thưởng thức của công chúng. Bên cạnh sức sống mới của các chất liệu văn hóa truyền thống qua cách thể hiện đương đại, âm nhạc ngày càng mở rộng biên độ đề tài. Các tác phẩm, chương trình không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa mà còn chạm đến những suy tư về cuộc sống, gia đình, khát vọng, nhân sinh và hành trình tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn.

Trong số các dự án ý nghĩa đó, có Yên Concert (Hoàng Dũng) tạo không gian âm nhạc dành cho sự thư thái, sẻ chia; Healing Sound Bath Series (Lê Cát Trọng Lý) với các buổi biểu diễn quy mô nhỏ, thường kết hợp với không gian thiền định, tiếng chuông xoay, nhạc cụ dân tộc mộc mạc; chuỗi đêm nhạc hòa mình vào thiên nhiên kết hợp cùng các hoạt động bảo tồn rừng của Hà Anh Tuấn...

Vừa qua, chương trình âm nhạc đương đại Symphony In Moonlight cũng chính thức ra mắt. Dự án do Gita Centre Entertainment sản xuất, quy tụ 17 tác phẩm, với sự tham gia của 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ. Hiện tại, nhà sản xuất đã ra mắt 3 MV gồm: Lời mẹ hiền bất tử do Tùng Dương thể hiện; Tùy duyên sanh tử sự - Bùi Lan Hương trình diễn và Vô thường qua tiếng hát Dương Hoàng Yến.

Nhận xét về MV Lời mẹ hiền bất tử, nhạc sĩ Sa Huỳnh cho biết, chị xúc động trước ca từ viết về người mẹ và cách thể hiện của Tùng Dương - mãnh liệt mà vẫn đong đầy sự dịu dàng.

“Đặc biệt, hai tiếng “Mẹ ơi!” ngân dài trong ca khúc để lại nhiều cảm xúc. Từ tình mẫu tử thiêng liêng, tác phẩm gợi mở một cách cảm nhận gần gũi về lòng yêu nước. Tình yêu Tổ quốc không phải là điều xa xôi mà được nuôi dưỡng từ tình yêu gia đình, từ những điều bình dị trong cuộc sống”, nhạc sĩ Sa Huỳnh chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện Lời mẹ hiền bất tử - ca khúc nằm trong dự án Symphony In Moonlight. Ảnh: NSX

Theo bà Trương Thị Kim Khuê, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Gita Centre Entertainment, dòng nhạc thư giãn, hướng đến sự bình yên hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người trẻ, nhất là thế hệ gen Z.

“Việc người trẻ tìm kiếm những không gian âm nhạc thư giãn có thể được lý giải như sự tiếp nối khát vọng trở về với cội nguồn bình yên trong đời sống tinh thần người Việt. Vì thế, dòng âm nhạc này không chỉ là khái niệm mang tính thời thượng mà còn là cách dùng nghệ thuật để giúp người thưởng thức có dịp lắng đọng tâm trí, tìm thấy điểm tựa tinh thần”, bà Kim Khuê bày tỏ.

Theo tôi, giá trị lớn nhất của âm nhạc là mang đến cho người nghe những giá trị tốt đẹp nhất về tinh thần. Âm nhạc healing cũng là một phần trong đó, dù cách biểu diễn, thể hiện có thể hơi khác biệt với các thể loại âm nhạc khác. Ca sĩ Tùng Dương

Không gian của sự an trú

Dòng nhạc healing đang ngày càng trở nên quen thuộc tại Việt Nam với việc hình thành các cộng đồng yêu thích, thực hành và trải nghiệm. Khác với cách thưởng thức âm nhạc thông thường, các không gian healing chú trọng nhiều hơn đến cảm xúc và trạng thái tinh thần người nghe.

Từ giai điệu, nhịp điệu, lời ca đến âm sắc của từng nhạc cụ, mỗi thanh âm đều góp phần tạo nên một không gian để con người suy nghĩ chậm lại, cảm nhận và hướng sự chú ý vào thế giới nội tâm. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận, chiêm nghiệm và kết nối với chính mình.

Những chương trình trải nghiệm âm nhạc healing đang góp phần mở rộng cách tiếp cận âm nhạc của công chúng. Sound Healing Concert - Hòa nhạc healing đầu tiên tại Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua tại TPHCM, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm đặc biệt. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc và âm thanh healing trong nước, quốc tế.

Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng từng thực hiện album Heal Me gồm 6 ca khúc hòa tấu, tương ứng với 6 bước trị liệu tinh thần dành cho những người bị trầm cảm.

“Tôi sáng tác dòng nhạc này với mong muốn có thể góp phần giảm cảm giác mệt mỏi, lo âu, hỗ trợ giấc ngủ và mang lại năng lượng tích cực cho người nghe”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.

TIỂU TÂN