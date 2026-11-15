Tóc Tiên lọt Top 3 Eurovision Song Contest Asia 2026

Với Em Tiên - ca khúc được lựa chọn từ chương trình Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam, Tóc Tiên chính thức lọt Top 3 Eurovision Song Contest Asia 2026, đánh dấu cột mốc tự hào trong hành trình đưa âm nhạc mang bản sắc Việt đến sân khấu quốc tế.

11 đại diện đến từ 11 quốc gia tại Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh: BTC

Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối 14-11, quy tụ các đại diện âm nhạc đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đây là sân chơi âm nhạc quốc tế, nơi các nghệ sĩ cùng mang đến những màu sắc văn hóa, cá tính nghệ thuật và tinh thần âm nhạc riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc châu Á đa dạng.

Đêm chung kết có sự góp mặt của 11 đại diện đến từ 11 quốc gia. Mỗi tiết mục là một màu sắc riêng, được đầu tư về âm nhạc, dàn dựng sân khấu và ngôn ngữ trình diễn, phản ánh cá tính nghệ thuật cũng như những nét văn hóa đặc trưng của từng quốc gia.

Chung cuộc, Carmelle của Philippines đoạt Quán quân với ca khúc Sobra-Sobra. Bộ đôi Mang x Daou nước chủ nhà Thái Lan với ca khúc Aroma về thứ hai, Tóc Tiên - đại diện Việt Nam đứng thứ ba với Em Tiên.

Ca sĩ Carmelle đoạt Quán quân. Ảnh: BTC

Trong bức tranh đa sắc Eurovision Song Contest Asia 2026, Em Tiên của Tóc Tiên mang đến góc nhìn riêng về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đồng thời khai thác những chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Ca khúc được lựa chọn từ chương trình tuyển chọn quốc gia Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam, do DAO Music Entertainment phát triển và sản xuất.

Không chỉ được đầu tư về hình ảnh, Em Tiên phiên bản quốc tế còn được làm mới về giai điệu, bản phối, vũ đạo, đội hình trình diễn và cách dàn dựng sân khấu. Điểm nhấn khép lại tiết mục là câu hát “Em Tiên, Hello, Sawadika” - lời chào được lồng ghép khéo léo giữa tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái.

Top 3 Eurovision Song Contest Asia 2026 gọi tên “Em Tiên”. Ảnh: BTC

TIỂU TÂN