Ba thế hệ nghệ sĩ hội ngộ giàu cảm xúc trong đêm nghệ thuật đặc biệt

Đêm diễn là cuộc hội ngộ của ba thế hệ nghệ sĩ và khán giả, mở ra không gian để những tác phẩm, vai diễn và giai điệu từng làm nên ký ức sân khấu cải lương được sống lại.
Chương trình lần lượt giới thiệu các trích đoạn: Thái hậu Dương Vân Nga, Nàng Xê Đa, Rạng ngọc Côn Sơn, Phi vân điệp khúc, Tô Ánh Nguyệt, Cây sầu riêng trổ bông, Cô đào hát, Dấu ấn giao thời, Chiếc áo Thiên Nga, Chiến binh, Hiu hiu gió bấc, Câu hò đất mẹ, Người ven đô và Khát vọng tuổi trẻ.
Mỗi trích đoạn mang một lát cắt riêng của sân khấu cải lương, từ những câu chuyện lịch sử, thân phận, tình nghĩa đến tình yêu quê hương, khát vọng sống và trách nhiệm với cộng đồng.
Điều đọng lại không chỉ là sự phong phú của danh mục tác phẩm, mà còn là cách các nghệ sĩ làm cho những trích đoạn hiện diện đầy sức sống trước khán giả.
Khán giả cổ vũ nồng nhiệt các nghệ sĩ: NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Thoại Miêu, NSƯT Lê Thiện khi vẫn giữ vững lửa nghề, trao truyền tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ thông qua hai trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn và Cây sầu riêng trổ bông.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, nhà hát dự kiến phục dựng hai tác phẩm kinh điển Tô Ánh Nguyệt của cố soạn giả Trần Hữu Trang và Cây sầu riêng trổ bông của soạn giả Hoài Linh, Mộc Linh.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, 50 năm là dịp để tri ân những người đã trao truyền ngọn lửa nghề, nhưng cũng là lời nhắc về trách nhiệm của người đang tiếp tục giữ lửa. Khi tiếng đàn và câu ca vẫn có thể lay động khán phòng, cải lương mãi đi tới với những thế hệ khán giả mới.