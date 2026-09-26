Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" dự vòng sơ tuyển Oscar

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh gửi tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99.

Cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Ảnh ĐPCC

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 gửi phim truyện Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Theo quyết định, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 phối hợp với Cục Điện ảnh thực hiện đăng ký phim tham dự, gửi các tài liệu theo quy định của ban tổ chức.

Phim được gửi dưới dạng bản DCP (gói phim kỹ thuật số dành cho chiếu rạp) và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh, thời hạn trước 17 giờ ngày 1-10-2026.

Việc lựa chọn phim tham dự vòng sơ tuyển được thực hiện trên cơ sở biên bản cuộc họp của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 2046/QĐ-BVHTTDL ngày 5-8-2026 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, được định hình theo thể loại hành động - huyền sử, với nhiều cảnh võ thuật. Đoàn phim ghi hình tại Ninh Bình, qua hơn 40 bối cảnh. Phim có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long...

VĨNH XUÂN