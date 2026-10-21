Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động nhiều cán bộ cấp thành phố đến cơ sở nhận công tác

Chiều 21-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị và trao quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động đồng chí Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM. Đồng thời, quyết định điều động đồng chí Trần Minh Xuân, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, về Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nêu rõ, hiện nay Thành ủy TPHCM đang tập trung thực hiện việc điều động, bố trí cán bộ khối chính quyền sang khối Đảng, đoàn thể và ngược lại. Việc này nhằm thực hiện theo chủ trương chung của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qua các vị trí công tác nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát phân công, phân nhiệm, kiện toàn tổ chức bộ máy; tạo điều kiện để cán bộ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào công việc; xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó cùng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Văn Thinh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Văn Thinh cam kết tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

VĂN MINH