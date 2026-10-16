TPHCM: Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý của 15 trường cao đẳng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã trao 75 Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 15 trường cao đẳng (sau sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM).

UBND TPHCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Thực hiện: VĂN MINH

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho 15 trường cao đẳng: Y tế TPHCM, Nghề TPHCM, Kinh tế TPHCM, Trần Đại Nghĩa, Bách khoa Nam Sài Gòn, Bách nghệ TPHCM, Kỹ thuật cao TPHCM, Lý Tự Trọng, Giao thông vận tải TPHCM, Nguyễn Hữu Cảnh, Văn hóa nghệ thuật TPHCM, Nghề Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Hàn Quốc, Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiến trúc - Xây dựng TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường cao đẳng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp là xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển của TPHCM và đất nước, trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo các trường phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tập trung làm ngay những việc cần làm sau sắp xếp. Đồng thời, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai sắp xếp và ổn định tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức bộ máy và nhân sự đảm bảo công tác giảng dạy, học tập của sinh viên.

Đồng chí yêu cầu mỗi trường định vị lại để xác định thế mạnh, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường mong muốn, lãnh đạo các trường phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết để hiến kế cho ngành giáo dục thành phố, góp phần tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố sau sắp xếp.

VĂN MINH