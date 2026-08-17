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Bản tin thời sự ngày 17-8: HLV Malaysia thừa nhận thi đấu tại Hà Nội là không dễ

SGGPO

Bản tin tin thời sự 17-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM có 36 địa phương đã vượt mốc 30% trong khám sức khỏe toàn dân; TPHCM phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp trường học; TPHCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân; "Mãnh hổ" tốc hành đến Hà Nội để chuẩn bị trận bán kết lượt về Asean Cup 2026; Xuất hiện đàn cá heo hơn 10 con ở vùng biển Lý Sơn; Lâm Đồng: Đường vào hồ Tuyền Lâm đầy "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ...

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THANH CHIÊU (tổng hợp) - PHƯƠNG HẰNG

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