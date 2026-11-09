Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường ĐH Luật TPHCM phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam 2027

Chiều 9-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam - Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai, năm 2027.